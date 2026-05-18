Asaja denuncia que la revisión de módulos fiscales “no tiene en cuenta la caída de la rentabilidad” en el campo

La organización profesional agraria Asaja ha denunciado que la revisión de módulos fiscales publicada este lunes por el Ministerio de Hacienda, “no tiene en cuenta el gran problema del campo, la caída de la rentabilidad”.

La opa indicó que con casi mes y medio de retraso, “por fin el Ministerio de Hacienda publica este lunes en el BOE la orden de revisión de módulos fiscales para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias”, que no incluye peticiones efectuadas desde la opa.

Asaja de Castilla y León valora la reducción, general para toda España, de los índices de apicultura y de ovino y caprino de carne y leche por los elevados costes de producción y unos precios de venta del producto que no los compensan. Por el contrario, echa en falta otras peticiones, en especial referidas a las producciones de secano (cereal, leguminosas y forrajes) que se han visto afectadas por los bajos precios del producto y los altos costes de producción.

La organización recalcó que tampoco se ha atendido a la situación de la patata, que “se vio afectada por el hundimiento de los precios en origen por debajo de los costes de producción, ni de la avicultura al aire libre, afectada por el confinamiento como consecuencia de la gripe aviar”. A estas peticiones se añadió la de reducir los índices de los cultivos y producciones ganaderas en los municipios afectados por los incendios forestales del verano que “tampoco el Ministerio ha tenido en cuenta”.

Además, y dado que buena parte de las medidas que contiene esta orden de revisión tienen ámbito provincial e incluso municipal, en una primera lectura ya “se echan en falta numerosas peticiones formuladas desde las diferentes Asaja provinciales, con las que se pedía un tratamiento diferenciado para diferentes producciones, atendiendo a variables climáticas o de mercado específicas”.

Por otra parte, en esta materia Asaja reclama a Hacienda que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que las compensaciones del IVA no cuenten como ingreso y se aplique en las declaraciones que se tramiten este año correspondientes al ejercicio 2025.

Este cambio significa para muchas explotaciones poder “permanecer e incluso ser readmitidas” en el sistema fiscal de Estimación Objetiva, más conocido como de “módulos”, que es el mayoritario entre los profesionales del campo de Castilla y León, pudiendo acogerse al mismo quienes tienen ingresos inferiores a 250.000 euros anuales.

Este, junto con el simplificado del IVA, es el método elegido por los agricultores debido a que tiene una menor carga burocrática y no obliga a llevar una contabilidad de gastos. Sin embargo, una parte importante y cada vez mayor, obligatoriamente están en el sistema de Estimación Directa, al superar los umbrales de ingresos, y sistemáticamente ser excluido de estas ventajas fiscales.