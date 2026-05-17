El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora

En Otero de Bodas todavía hay quien baja la voz cuando habla de Gil Otero de Biedma, no porque crea realmente en fantasmas, sino porque hay leyendas que no se olvidan y menos aún mueren. La historia sucedió hace siglos, cuando los lobos se acercaban con cotidianeidad hasta las murias de las cortinas y el paisanaje era conocedor de que el miedo era multiforme y podía sobrevenir en forma de una tormenta, de una mala cosecha, o como en nuestro caso cuando un desconocido llama a tu puerta al caer la noche. Gil Otero llegó así.

Los relatos lo describen como un hidalgo elegante, educado y con una extraña facilidad para agradar. Montaba buenos caballos, vestía mejor que nadie en muchas leguas a la redonda y hablaba con esa seguridad tranquila de quien está acostumbrado a ser obedecido. Decían que había servido en la corte de Enrique IV, aunque nadie sabía exactamente en calidad de qué, si bien por Duque de Sayago se le tenía. En las tabernas se murmuraba que había conocido mujeres importantes y que incluso había vivido algún tiempo entre los más importantes nobles y obispos del Reino de León. Pero también se decía otra cosa. Que huía de algo, aunque nadie sabía concretarlo, pues había en él una tristeza y una oscuridad difíciles de explicar. A veces, durante las fiestas o en mitad de una conversación, se quedaba quieto mirando al vacío, como si sintiera una voz lejana que sólo él pudiera oír. Fue años después cuando empezó a circular la historia de su maldición.

Según contaban, Gil Otero había seducido a una joven vinculada a la corte. Algunas versiones hablaban de una dama protegida por el rey. Otras, de una mujer instruida en hechicerías y ciencias prohibidas. El caso es que él la abandonó. Y ella, antes de desaparecer de su vida, pronunció unas palabras que terminarían destruyéndolo.

—Sólo volverás a sentir deseo y placer la noche de bodas. Y únicamente junto a una mujer virgen.

Al principio nadie otorgó carta de naturaleza a aquella historia, ya se sabe, los campesinos y la gente humilde están acostumbrados a adornar la realidad con supercherías vanas. Pero el tiempo empezaría a volver inquietantes ciertos rumores cuando comenzaron a sucederse un matrimonio detrás de otro.

Primero fue una muchacha del cercano pueblo de Val de Santa María. La boda se celebró con normalidad. Hubo baile, buen vino y hasta gaita. Pero pocos días después, el hidalgo regresó solo, diciendo que su esposa había enfermado gravemente durante el viaje y que había muerto lejos de allí.

La desgracia habría pasado desapercibida de no ser porque meses más tarde volvió a casarse, y después otra vez, y otra vez, y así varias veces más. Siempre muchachas jóvenes. Siempre hijas de familias humildes. Siempre bodas rápidas. Y siempre desapariciones.

Se comenzó a murmurar en los lavaderos o en voz baja al salir de misa. Algo no cuadraba. Las novias parecían desvanecerse del mundo como si nunca hubieran existido. Incluso hubo madres que empezaron a esconder a sus hijas cuando el hidalgo aparecía por la contorna. Pero el miedo convivía con la pobreza, y la pobreza suele pesar más que cualquier presentimiento, y para muchas familias, casar a una hija con un hombre rico era bendición y milagro a partes iguales. La verdad tardó años en salir a la luz. Un pastor fue el primero que habló de Tozoloslobos.

Era ese un paraje perdido en las faldas de la Sierra de la Culebra, entre robles, peñas y barrancos donde era abundante la presencia de lobos. El hombre aseguró haber visto a Gil Otero una noche descargando algo pesado de un carro bajo la luz de la luna. Después escuchó a los animales. Nadie quiso creerlo al principio.

Pero otros empezaron a contar historias parecidas. Restos de ropa encontrados entre las jaras, huesos dispersos, o un aluvión de aullidos en mitad de la madrugada. La gente comenzó a decir que Gil Otero asesinaba a sus esposas después de la noche de bodas. Que necesitaba volver a casarse para romper, aunque sólo fuera unas horas, la maldición que lo consumía. Y que llevaba después los cuerpos a Tozoloslobos para que los lobos borraran las huellas. Nunca apareció ninguna prueba. Ni jueces. Ni soldados. Ni documentos. Sólo miedo.

Con los años, el hidalgo empezó a deteriorarse. Los pocos que trataron con él en aquella época hablaban de un hombre envejecido antes de tiempo, con la mirada cansada y los modales cada vez más asperos. Aseguraban que apenas dormía, y que bebía en soledad durante horas enteras sin querer apartar los ojos de la lumbre de su hogar, como si se supiera ya sin escapatoria.

Una noche de invierno, Gil Otero desapareció. Nadie volvió a verlo durante días. Sus criados salieron a buscarlo pensando que habría sufrido algún accidente en los montes carballeses. Lo encontraron finalmente en Tozoloslobos. Colgaba de un carbayo (roble), con los lobos rondando alrededor de su cadáver.

Aún hoy hay quien asegura escuchar un caballo atravesando la sierra en noches de niebla, o quien jura ver a una figura oscura detenerse entre los árboles, y no son pocas las rapazas que regresaban pálidas a sus casas tras oír una voz preguntándoles desde la oscuridad si quieren casarse con ella.

Sea como fuere, dicen por la Carballeda que el pueblo de "Otero" (término que proviene del latín altarium (lugar alto) y que hace referencia directa a "El Muelo", cerro que domina el pueblo y desde el cual se tiene una vista privilegiada del mismo) en todos los documentos y registros medievales era mencionado sin apellido alguno, pero que tras la irrupción en su historia de Gil Otero de Biedma, ese supuesto duque sayagués, pasó a llamarse "de Bodas" portando de este modo y para la posteridad este eterno San Benito nominativo en su propio nombre.

A tu juicio y entender queda tal cuestión estimado lector.