Rescate en helicóptero en los Arribes del Duero: una septuagenaria herida en plena ruta de las cascadas de Abelón

Rescate en pleno corazón de los Arribes del Duero. El helicóptero de la Junta de Castilla y León se desplazó en la tarde de este pasado sábado hasta las cascadas de Abelón, uno de los puntos más visitados de la comarca, para asistir a una mujer herida en un pie tras sufrir una caída.

El suceso tenía lugar en una de las sendas que conduce hacia las cascadas de Abelón, perteneciente al municipio de Moral de Sayago. Si bien la mujer se encontraba acompañada en el momento, no podía continuar, situación a la que se sumaba el difícil acceso hasta la zona para vehículos por tierra.

El accidente fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 a las 17:47 horas alertando de la caída de una mujer de 70 años que, en el momento del accidente, se encontraba acompañada por otros tres adultos y tres menores de edad.

El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encarga de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargan de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los Bomberos de Sayago.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero aterrizó en las inmediaciones del lugar en el que se encuentra la mujer herida, a quien los rescatadores portean a pie para subirla al helicóptero. Desde allí vuelan hasta Zamora, mientras en vuelo se le presta una primera asistencia en la extremidad lesionada.