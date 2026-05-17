El pleno de Puebla de Sanabria aprueba el pliego de condiciones de recogida de basura en 400.000 euros

Con el respaldo de todos los grupos municipales, el pleno de Puebla de Sanabria aprobó este viernes el pliego de contratación del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos. Las cláusulas del pliego incluyen la limpieza viaria. La aprobación previa de las condiciones de prestación del servicio da paso a su licitación como contrato administrativo de servicios. El valor del contrato estipulado es de 415.356 euros, de acuerdo a la memoria justificativa. El contrato actual de recogida venció hace dos años, como ya se adelantó en un pleno anterior.

El servicio contempla la recogida de los residuos domiciliarios, la recogida de enseres y voluminosos; mantenimiento, reparación y lavado de contenedores, además de la limpieza viaria. El servicio incluye la limpieza de mercados y mercadillos y limpieza en actividades festivas, lúdicas y culturales. El servicio abarca Puebla de Sanabria y las pedanías de Castellanos, Robledo y Ungilde. La duración del contrato es de 5 años, incluidas las posibles prórrogas. No hubo intervenciones por parte de ningún portavoz y el voto fue unánime.

En trámite de urgencia se aprobó incluir en el pleno extraordinario –con 6 votos a favor de PSOE, Futuro y la concejala no adscrita, y dos abstenciones del PP– el debate del recurso presentado por un ganadero de Robledo contra el reparto de hectáreas para la PAC. El pleno desestimó el recurso con seis votos a favor y una abstención del portavoz del Grupo Popular. El alcalde, José Fernández, justificó el rechazo de acuerdo a las bases aprobadas por el último pleno y respaldadas por los concejales, asignar 1 hectáreas por cada Unidad Ganadera.

El término de Robledo tiene más de 300 hectáreas, de las que 88 han sido asignadas a este ganadero. Este reparto se decidió tras "una llamada de atención de la Junta" de aplicar "un reparto proporcional, igualitario y sin discriminación" entre todos los ganaderos del término municipal. Ampliar el número de hectáreas para un solo ganadero, en Robledo, supone que para el resto de ganaderos no habría hectáreas suficientes para seguir el principio de igualdad.

El planteamiento técnico del Secretario de la Corporación es redactar una ordenanza municipal en estos meses para su aprobación antes de fin de año, además de calcular las hectáreas por UGM.