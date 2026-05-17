El médico sustituto que llegó para quedarse once años en Aliste

La Zona Básica de Salud de Aliste ha dicho adiós, tras once largos e intensos años de servicio profesional y humano, a Tomás González Blanco, uno de los médicos con más prestigio y carisma que han pasado por tierras alistanas, a la vez que una magnífica persona que supo ganarse el respeto, el cariño y el reconocimiento merecido de sus pacientes hasta sentirse "un alistano más".

Nació en 1982 en la vecina capital charra, en el seno de la familia formada por sus padres Tomás y Carmen, junto a su hermano Carlos. Tras una infancia y adolescencia feliz y siendo ya en el colegio un muy bien estudiante. Se licenció en Medicina por la Universidad de Salamanca. Una familia de médicos de familia pues también lo fue su padre y lo es su hermano.

Obtuvo la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria en la unidad docente de Zamora (2008-2012) y tras trabajar unos años en el norte de Extremadura llegaba a la Zona Básica de Salud de Aliste el 5 de febrero de 2015 como sustituto temporal de una de las médicas de área del equipo. Poco podía imaginar que lo que iba haber sido una estancia de unos meses se convertiría en una etapa larga e intensa, que culminó el reciente el pasado 4 de mayo.

Hasta febrero de 2020 fue médico de área, pasando a asumir una de las demarcaciones de Alcañices y la de San Vitero y finalmente, en la oposición de 2019 obtenía de forma fija la plaza de médico de Mahíde (Pobladura, La Torre, Boya y San Pedro de las Herrerías), donde ha permanecido hasta el 4 de mayo de 2026, en que se trasladó a la Zona Básica de Salud de Alba de Tormes, cercana a su residencia familiar en Salamanca.

Seguramente inspirado en el trabajo de su padre, que se desempeñó como médico rural, asegura que "desde pequeño quise ser médico y serlo de pueblo, por lo que nunca dudé en que mi especialidad sería la de Medicina Familiar y Comunitaria, los médicos de cabecera de siempre". Lamenta que por diversas circunstancias, "actualmente se vive una devaluación de la Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que es necesario reivindicar que se cuide la formación de los especialistas y se potencie entre quienes estudian Medicina".

Sentencia Tomás González que "el medio rural, como la comarca de Aliste, es un ámbito singular que permite ejercer esta profesión de una manera muy fiel a sus principios: cercanía con la persona, menos apreturas de tiempo que en un medio urbano, aprovechamiento de recursos más limitados, conocimiento del entorno familiar y vecinal y posibilidad de acompañamiento en cuestiones que no son estrictamente vinculadas a la enfermedad".

Sobre su experiencia en Aliste reflexiona: "Pese a la lejanía desde Salamanca, lo que ha implicado un viaje muy largo cada día durante bastantes años, las veces en que tuve ocasión de acercarme preferí prolongar mi permanencia en Aliste, puesto que siempre he sido muy feliz trabajando en estos pueblos".

Cuando "era médico de área, salvo un período de un año en que asumí sobre todo las consultas de Trabazos, Nuez y resto de localidades de esa demarcación, cada día pasaba consulta en un sitio diferente. Esto no facilitaba un seguimiento de los pacientes, que lógicamente eran atendidos con mayor continuidad por su médico de cabecera, pero así fui conociendo todos los pueblos, y entre esas consultas y las numerosas guardias en el centro de salud de Alcañices, fue naciendo una relación muy entrañable con numerosas personas y familias de Aliste. Al mismo tiempo, también estaba muy integrado con los compañeros (de profesión)".

Cuando ya pudo ser médico de cabecera, primero en Alcañices aunque fuera en los extraños primeros meses de la pandemia, y luego sobre todo en San Vitero y Mahíde "siempre he intentado implicarme lo más posible con los pacientes y estar pendiente de ellos. A veces lo habré conseguido y con otros quizá no, pero en general he podido trabajar muy a gusto, ayudarles en la medida de mis posibilidades, y conocer no solo sus problemas de salud sino procurar que supieran que tenían a su médico disponible y cercano".

Un profesional muy integrado con sus compañeros médicos, enfermeros, administrativos, técnicos de transporte sanitario y farmacéuticos

En la vida de las personas y las familias: "En la profesión médica se está al lado de la persona en situaciones muy complejas, atravesadas por la prueba de la enfermedad e incluso de la muerte. Esto cada día es un reto. Se trata, sobre todo, de estar, de permanecer al lado. Así lo he intentado hacer" porque, insiste, "el trabajo cotidiano del médico es construir y cuidar la relación de confianza".

También ha querido él aportar algo a través de iniciativas de salud comunitaria, en las que varios compañeros del Centro de Salud se han acercado al Colegio Virgen de la Salud y al IES Aliste.

Tomás caló hondo en los alistanos y Aliste en Tomás: "Desde un punto de vista más íntimo, siempre me voy a sentir como un alistano de adopción, porque me he sabido muy acogido, y hasta cautivado por esta tierra. La llevo muy dentro del corazón, con muchas personas que he conocido en estos once años largos, y siempre irán conmigo".

Es además Tomás González un escritor de reconocido prestigio en su tierra como uno de los autores del libro "Salamanca: Una historia ilustrada" junto a Rubén Martín Vaquero y Antonio Varas de la Rosa. Una obra de 250 páginas que nos acerca a los principales sucesos sociales, políticos y económicos de la ciudad charra desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Además, ocupa desde 2024 el cargo de presidente de la Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz de Salamanca (la más antigua de la ciudad) fundada en 1506.

Durante más de once años tuvo la oportunidad en algún momento de poder atender a pacientes de los 63 pueblos (13 municipios) en los 58 consultorios médicos de la Zona Básica de Salud de Aliste, de la que ya es parte vital e imborrable.