Lubián estrena su minibiblioteca "mutante"

En vísperas del Día de las Letras Gallegas, el Ayuntamiento de Lubián se sumaba al proyecto de "Bibliotecas Mutantes" con la instalación de una minibiblioteca instalada en la Horta Do Cura. Esta iniciativa ha sido impulsada por la cooperativa gallega Outonía y el Ayuntamiento de Lubián.

Con esta son dos las "Bibliotecas Mutantes" instaladas en Alta Sanabria, junto con la primera alojada en Porto, y que suman un total de 8 minibibliotecas repartidas entre las provincias de Lugo, Ourense y Zamora en año y medio. El proyecto está pensado para ayuntamientos y concellos de menos de 2.000 habitantes respaldado por el Ministerio de Cultura y Deporte desde la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

La educadora social y cooperativista Araceli Macías, y el alcalde de Lubián Felipe Lubián, explican este proyecto de "animación a la lectura en el medio rural". Miguel Sánchez, carpintero de Manzaneda, instala la caja de madera, con un fácil manejo con dos estantes sobre un soporte elevado. El diseño es propio para ajustarse a la idea de la cooperativa. No tiene llave, ni nadie que se encargue de su apertura y cierre, comenta la educadora social, como anécdota que se ha dado en otros lugares.

Es un armario abierto donde los libros entran y salen "coge uno y deja otro" explica Araceli Macías. Nadie tiene que abrir ni vigilar los libros que están a libre disposición de los lectores, grandes o mayores. El mueble está pensado para que los niños más pequeños puedan acceder al primer estante, con literatura infantil. Precisamente parte de este proyecto incluye e implica a los centros escolares, para que los niños participen en talleres de lectura y actividades, generalmente cuentacuentos. Con los ayuntamientos y los centros escolares se conciertan esas actividades de dinamización del medio rural.

"Biblioteca mutante" instalada en Lubián. / A. S.

En el día de su instalación, la primera remesas de libros encargados a una editorial no llegó a tiempo pero el alcalde ya se preparaba para aportar las primeras lecturas. El hecho de que el proyecto sea “gallego” no quiere decir que se exclusivamente literatura gallega. Puede haber de todo.

El alcalde de Lubián reconoce desde la frontera de la zona gallegoparlante y bilingüe que ese legado "forma parte del patrimonio inmaterial y hay que valorizarlo y protegerlo". En territorios como la Alta Sanabria "hay una mezcla de lenguas, es una encrucijada cultural, y puedes encontrar palabras del leonés y del portugués", además de las lenguas principales, gallego y castellano.

Lubián está atareado preparando unos textos que le ha encargado la Real Academia de la Lengua Gallega, de la que es miembro desde 2004 representado el gallego oriental de As Portelas. Es autor de cuentos, traducciones, artículos de opinión y divulgación y de prensa, además de conferenciante y ponente en diferentes encuentros gallegos.

De la polémica de los años 90 sobre su defensa del gallego de la casa y la escuela a la escuela, viven una fase de normalización. Araceli, Felipe y Miguel conversan a ratos en gallego y a ratos en castellano. La oyente sigue con atención la conversación.