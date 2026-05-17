Las fiestas más intergeneracionales

Manzanal de Barco ha vivido un intenso y animado fin de semana con la celebración por todo de las exitosas fiestas patronales en honor a San Torcuato y San Isidro Labrador que han congregado a vecinos, emigrantes y forasteros en hermandad y convivencia.

El Ayuntamiento de Manzanal del Barco, cuya corporación municipal preside la alcaldesa Esther Mezquita Santiago, ha organizado y patrocinado un amplio y variado programa dirigido a todos los gustos y edades que logró su objetivo de atraer la participación de niños, jóvenes y mayores a unos festejos de todos y para todos, donde brillaron con luz propia los bailes, el folclore y las tardes taurinas.

Como ya es tradición, uno de los grandes atractivos fueron las verbenas populares que contaron con actuaciones de formaciones musicales de auténtico lujo: el viernes animaba los bailes el grupo Pikante de Segovia con su gira y espectáculo "Que empiece la fiesta" y el sábado le tocaba el turno a la orquesta Kronos de Salamanca con una delantera de lujo sobre el escenario liderada por la cantante alistana Rocío Muñoz Calvo, natural de Valer de Aliste, y sus compañeros Adrián, Miriam, Alba e Isabel, arropados por unos músicos muy profesionales y un riguroso directo que le convierten en una de las mejores formaciones verbeneras de Castilla y León.

La novedad estuvo en que, mientras en la mayoría de los pueblos las verbenas populares comienzan a la una de la madrugada y están dirigidas con ello prácticamente solo a la gente joven, Manzanal del Barco marca una diferencia que podría y debería ser un ejemplo a seguir: pensando en las personas más mayores, la verbena del viernes daba comienzo a las 21.30 horas y el sábado a las 22 horas con lo cual se conseguía el objetivo de una participación intergeneracional donde pudieron participar juntos hijos y padres, abuelos y nietos.

Entre las particularidades de Manzanal del Barco está la de contar con dos copatronos con los cual se contó con dos misas y dos procesiones en honor a San Torcuato y San Isidro Labrador oficiadas por el arcipreste de Aliste Ángel Carretero Martín, para continuar luego con el baile vermú con el grupo Los Chirlos de Domez de Alba.

Actos religiosos en los que la corporación municipal integrada por Esther Mezquita Santiago, María Teresa Terrón Rodrigo, Leticia Bartolomé Carrillo, Francisco Calvo Sutil y José Anta Fernández estuvieron acompañados por el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez y la diputada de zona Amaranta Ratón Fresno. El Ayuntamiento se ha marcado para esta legislatura 20023-2027 mejorar la calidad de vida de los vecinos con infraestructuras y servicios. Entre las apuestas a corto plazo está la adecuación y mejora del camino rural asfaltado que comunica Manzanal del Barco con Santa Eufemia.

Como manda la tradición, Manzanal del Barco ha sido el pueblo encargado de abrir los festejos taurinos del año en Aliste, Tábara y Alba con dos exitosos tardeos con la suelta de dos toros de cajón y varias vaquillas de las que disfrutaron tanto los manzanalinos como aficionados de otros pueblos de la contorna.

Jornada dominical y fin de fiestas marcado por un mercado artesanal y juegos para los más pequeños, para poner el broche de oro ya por la tarde con el tradicional concurso de calva y los cuentos de lana y candil con la alistana Esmeralda Folgado.

Satisfacción general entre los manzanalinos: "Nuestra principal preocupación estaba en el mal tiempo tras dos semanas de tormentas y lluvias pero al final hemos tenido suerte y hemos podido disfrutar sin problemas del magnífico programa de actos que reafirma a las fiestas manzanalinas como unas de las mejores de la provincia de Zamora".