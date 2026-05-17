Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME

Nicola Thornton llegó a Toro con tan solo 23 años "y nada más llegar me di cuenta de que era mi lugar". Lo que comenzó con un mero viaje de estudios dentro del programa Erasmus se convirtió en un proyecto laboral y de vida que ha impulsado a esta enamorada del sector vitivinícola a emprender por partida doble. Su empresa Spanish Palate pone a más de un centenar de vinos procedentes de pequeñas bodegas en la órbita comercial exportándolos a más 40 países de todo el mundo. Un proyecto al que se suma Casa Nicola, un centro de enoturismo asentado sobre una bodega del siglo XVI.

El de Nicola es uno de los cuatro ejemplos que este sábado protagonizaron la jornada de la Red PAME (Punto de Información y Asesoramiento a la Mujer Rural) en Sanzoles. Una oportunidad para mostrar casos de éxito a través de aquellas emprendedoras que se aferran al medio rural y "de las que estamos muy orgullosas", asevera Cristina Ferrero, gerente de Torguvi.

"Todos fuimos conscientes durante la pandemia que sin la mujer rural era imposible la vida", incide Clarisa Rodríguez en calidad de presidenta de Afammer. Un papel tan vital como escasamente visibilizado y que trata de romper Red PAME a través de tres ejes principales: orientación laboral y asesoramiento, formación y capacitación y, por último, sensibilización y promoción. Y es en este último punto donde entran en juego Nicola, junto a las zamoranas Miriam Feo, Maica Alonso e Itziar Plaza.

Resume la gerente de Torguvi que esta Red PAME (que afronta su segunda fase) busca ofrecer un "apoyo en todo lo que necesiten" y "dándoles visibilidad".

Un momento durante la jornada Red PAME impartida en Sanzoles. / E. V.

Es el caso de Maica Alonso, propietaria de la primera empresa de categoría 3 en Castilla y León de subproductos animales. No conforme con compaginarlo con su ganadería de toros bravos de lidia "El Carmen", ubicada en Argujillo, esta zamorana (aunque bilbaína de nacimiento) apostó por partida triple al proyectar un espacio para desarrollar eventos sociales, culturales y turísticos, así como actividades relacionadas con el toro de lidia. Todo ello en un espacio como es la comarca de Sayago que, asegura "tiene mucho potencial".

Paisana suya, Iztiar Plaza regresó a su tierra hace dos décadas. La enfermedad de su abuelo sentó las bases de un enraizamiento personal. Informática de profesión, abandonó su carrera y su vida en Málaga para afrontar un doble y radical cambio de vida: ocupar el puesto vacío que dejó el anterior panadero de Fuentesaúco. Un servicio tan atesorado como escaso y que le obliga a recorrer otras siete localidades para proveer a los vecinos con panes y pasteles.

Miriam Feo apostó por seguir su vocación para especializarse como veterinaria especialista en cirugía en tejidos blandos, traumatología y neurocirugía. Recuerda que "desde muy chiquitina sabía que mi futuro tenía que ser este", y así fue. Poco podía imaginar esta joven que la clínica "San Agustín" que adquirió en 2019 se le quedaría pequeña. La apuesta empresarial pasaba por ampliar las instalaciones. Esta profesional con 12 años de experiencia asegura que no puede ser más afortunada porque "vivo y trabajo en lo que me gusta, entonces para mí no es trabajo".

Ejemplos de entereza, superación y de emprendimiento no exentos de dificultades que también han expuesto sin tapujos y que servirá para "tomar nota" y mejorar el liderazgo femenino como apuesta de futuro y motor indispensable del mundo rural. La jornada, que estuvo presentada por la alcaldesa de Sanzoles, Celia García, incorporó un mensaje de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, para finalizar con una visita a los museos del Zangarrón y de las máquinas de coser legadas por Sebastián Quintanilla.