Una segunda vida para los carros de madera en la recuperada romería de Corrales del Vino

Tan solo faltaban las reses. Caballos, mulas y bueyes, imprescindibles en las labores agrícolas de antaño, fueron sustituidos por tractores y quads en la recuperada romería de carruajes en Corrales del Vino. Una iniciativa impulsada por Beatriz Mateos y que ha movilizado a cerca de 200 vecinos dispuestos a homenajear "nuestras raíces".

Corrales del Vino recupera su romería en carruaje, una tradición perdida hace más de 30 años. / Estefanía Vega

El protagonista indiscutible del encuentro fue un carro pintado a mano en Almeida de Sayago y cuya antigüedad data de 1964. Perfectamente conservado, este medio de transporte tan solo prescindió de las mulas y los bueyes "que ya no quedan en el pueblo", recuerda el alcalde, José Miguel Bermejo. Son varios los carros que se conservan en Corrales, la mayoría por motivos sentimentales. "El año que viene participarán más", asegura Beatriz.

Un vacío que han suplido los remolques, eso sí, perfectamente "enramados". Las hojas de los negrillos y las flores de retama negra dominan el paisaje corralino, conquistando carruajes, portales y ventanas en una tradición heredada de los quintos que durante la noche de San Isidro depositaban en las casas de las quintas.

Aunque no lo vivió, Beatriz se aferra a los recuerdos tanto de su padre Miguel como de sus antepasados en unos tiempos en los que el uso de carruajes y carros tirados por animales era el único medio de transporte haciéndole la vida más fácil a las gentes de antaño. Su uso comenzó a languidecer a mediados del pasado siglo, relegados por la progresiva llegada de la mecanización hasta convertirse en mero objeto decorativo junto a los yugos.

Tiempos que también rememoran oficios ya hoy perdidos como el de carretero y que en Corrales llegó a estar muy presente. De hecho, en el pueblo existieron varios talleres como el de Ángel Mateos que situaban al pueblo en la mítica Ruta de la Plata.

Gigantes destronados que este sábado cobraban una nueva vida en esta romería con vocación de continuidad. Ataviados con trajes de flamenco, pañoletas, gorras y claveles, los vecinos acompañaron a la comitiva en su recorrido por el camino de las losas hasta llegar a El Plantío mostrando un verdadero crisol de costumbres, algunas heredadas, otras importadas como la Feria de Abril.

El segundo protagonista de esta cita "con aires del sur" fue la calesa alquilada por el Ayuntamiento y que durante la mañana se convirtió en muestra de admiración para los más pequeños para, por la tarde, pasear a los vecinos como en su día hicieran sus ancestros. Exhibiciones ecuestres y actuaciones de flamenco completaron una jornada de sentido homenaje.