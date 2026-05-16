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Los pendones ondean en Abelón por la Virgen de San Vicente

Sin el yugo meteorológico, Abelón pudo sacar a la imagen mariana de San Vicente flanqueada en una multitudinaria romería

Los pendones ondean en Abelón por la Virgen de San Vicente | CEDIDA

Los pendones ondean en Abelón por la Virgen de San Vicente | CEDIDA

E. V.

Abelón

Este año sí pudo ser. Sin el yugo meteorológico, Abelón pudo sacar a la Virgen de San Vicente flanqueada en una multitudinaria romería con los pendones ondeando al aire. La cita, que reúne a los vecinos e hijos del pueblo sayagués, volvió a cumplir con la misa y posterior procesión que después de dos años sí pudo completar su habitual itinerario desde la iglesia de San Martín hasta las ruinas de la ermita de San Vicente en pleno Arribes del Duero.

Una jornada romera, organizada por la asociación cultural "Amigos de Abelón", de devoción y confraternización que continuó durante todo el sábado. El tiempo, ya propio de este mes de mayo, contribuyó a que todos los presentes disfrutar del día.

Los pendones ondean en Abelón por la Virgen de San Vicente | CEDIDA

Los pendones ondean en Abelón por la Virgen de San Vicente | CEDIDA

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