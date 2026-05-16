FORO DEL NOROESTE
Un hombre atrapado en su turismo tras un vuelco en la A-66 Cerecinos de Campos
El accidente, alertado por varios conductores, ha obligado a movilizar a los bomberos de Benavente
E. V.
Un hombre de 60 años ha quedado atrapado en su vehículo tras un vuelco en la autovía A-66. El suceso, que tenía lugar a las 11:11 horas, ha obligado a desplegar a los bomberos de Benavente para tratar de excarcelar al ocupante.
El vuelco tenía lugar en el kilómetro 246 sentido Galicia, a la altura de Cerecinos de de Campos. Tras recibir el Centro de Emergencias del 1-1-2 varias llamadas alertando del accidente, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Benavente así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl.
Ya en el lugar de los hechos, los profesionales han podido comprobar que la persona atrapada es un hombre de unos 60 años de edad.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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