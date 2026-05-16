Fonfría pone en marcha la I Feria Gastronómica del Caracol y Productos de la Tierra

La localidad de Fonfría de Aliste acogerá el día 6 de junio, sábado, la I Feria Gastronómica del Caracol y Productos de la Tierra de La Raya de España y Portugal promovida por la Asociación Cultural "La Magarza" con vistas a dar a conocer y poner en su justo valor culinario uno de los nuevos manjares agroalimentarios alistanos que está abriendo con mucho éxito mercados por su calidad y cantidad en toda la Península Ibérica.

La feria comenzará a las 10 de la mañana con una visita guiada a la granja de Caracoles de Aliste, limitada a 40 personas, que deberán abonar un euro para conocer los entresijos de la helicicultura, una actividad novedosa y para muchos aún desconocida en tierras alistanas donde el 90% de su producción se consume en Cataluña.

Media hora después se abrirá el mercado gastronómico con variedad de productos de la tierra: embutidos, quesos, pulpo, pan, repostería, miel y vinos. La actividad se complementará a las 11 de la mañana con la apertura de la zona de tapeo. El punto álgido de la feria llegará a las 13 horas con el cocinado en directo de los caracoles alistanos y su degustación gratuita. Una oportunidad única para que todas aquellas personas que nunca los han degustado se metan a corazón abierto en su consumo.

El evento agroalimentario cuenta con la colaboración de la Diputación de Zamora, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata), Fundación Caja Rural de Zamora y Caracoles de Aliste. La apuesta es fuerte y clara con vistas a que la feria se instaure con carácter anual cada mes de junio.

Jorge Corra, pionero y coordinador de los helicicultores alistanos. | CH. S.

Se trata de una apuesta para disfrutar en solitario, en familia o con los amigos, por lo cual habrá un parque infantil con hinchables para los más pequeños, folclore tradicional alistano con la charanga alistana "Manaita" y fhotocall para llevarse un recuerdo único de la feria. Caracoles de Aliste incluye en sus variantes de negocio la reproducción y comercialización de alevines recién nacidos para la producción en otras granjas con un precio de 395 euros el kilo más el opuesto del valor añadido, incluyendo el transporte gratuito.

Los caracoles de Aliste son un producto que puede adquirirse desde cualquier parte de España en su tienda online con alternativas como mallas de 5 kilos frescos a 49,90 euros, caja de 12 botes en conserva cocidos a 89,90 euros un tarro de caviar de caracol de 50 gramos a 74 euros. Entre las ventajas está que "si adquieres nuestros caracoles alevines de la especie Helis Aspersa Muller, nos comprometemos a compraros toda vuestra producción". El precio de compra es muy competitivo actualizado a precios de mercado. El caracol debe estar bien bordeado, con la concha dura, purgado y en buen estado sanitario.

Una de las nuevas alternativas es la visita a la granja de "Caracoles de Aliste" en temporada, hasta junio inclusive, por 5 euros por persona: "No es solo una visita, es entender el origen. Detrás de cada plato de caracoles hay un tiempo, un cuidado y un trabajo que casi nadie ve. Aquí es donde comienza todo. Campo, calma y un producto que cada vez valoran más los cocineros y los amantes de la mejor gastronomía. Si te gusta saber lo que comes, esto te va a sorprender". Con vistas a descubrir el origen, el cuidado y la pasión por el caracol de calidad la visita incluye un recorrido por la granja exterior, explicaciones sobre el proceso de cría y engorde, alimentación y manejo de los caracoles, curiosidades de la helicicultura y aplicaciones gastronómicas.

Caracoles de Aliste / Ch. S.

Las granjas helicícolas que están abriendo caminos con éxito y despertando la curiosidad de propios y extraños en tierras alistanas gracias a los promotores de Caracoles de Aliste en el municipio de Fonfría, donde ya existen cinco granjas, no es ni mucho menos un fenómeno de nuestros días, sino que tiene más de 2.000 años de antigüedad. El primero en establecer una cría organizada de caracoles en el año 50 antes de Cristo fue Fulvius Hirpinos en la ciudad etrusca de Tarquinia.

Caracoles de Aliste ha estado este año en citas muy importantes para el sector como el Fórum Gastronómic en el Palau de Fires de Girona en Cataluña del 9 al 1 de febrero y más recientemente en el Salón Gourmets Madrid 2026. Productores de calidad y cantidad alistanos seguirán apostando por eventos nacionales, pero ahora el objetivo es instaurar el 6 de junio su propia Feria de los Caracoles de Aliste y de los Productos de la Tierra.

Cartel de la feria / LOZ

Cinco helicicultores liderados por Jorge Corral que decidió hace ya nueve años dejar Cataluña para iniciar su aventura en su tierra de Aliste: "El clima que se genera aquí en el entorno de los Arribes del Duero y de la Sierra de la Culebra, dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal genera un clima idóneo para el crecimiento de los caracoles".

Una apuesta la helicicultura que actualmente ronda ya la cría y comercialización de entre 25 y 30 toneladas trabajándose en la idea de poder alcanzar las 50 toneladas entre 2028 y 2029. Estamos ahora en la época clave de la cría y engorde de caracoles que va desde marzo a junio principalmente momento clave para celebrar la Feria Gastronómica del Caracol.

La zona del “Bajo Aliste” contaba antaño con varias ferias a lo largo de cada mes, las cuales tomaban su nombre del día del mes en que tenían lugar: en el caso de Fonfría era “El Veintidós” y en su entorno “El Uno” en Videmala de Alba, “El Cinco” en Ricobayo, “El Siete” en Pino del Oro, “El Ocho” en Fornillos, “El Veintisiete” en Cerezal y “El Ventiocho” en Gallegos del Río. Todas ellas ya desaparecidas.