Convocan el primer concurso de fotografía para crear un archivo visual de la Romería de los Pendones de Fariza

La Asociación Cultural Virgen del Castillo, con la colaboración económica del Ayuntamiento de Fariza, convoca el I Concurso de Fotografía "Donde ondean los pendones", una iniciativa cultural destinada a recoger imágenes de la Romería de los Pendones de Fariza y crear un archivo fotográfico que contribuya a conservar y difundir esta tradición.

La Romería de los Pendones, también conocida como Romería de los Viriatos, está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2010 por la Junta de Castilla y León. Se trata de una tradición de origen antiguo e incierto, vinculada a la devoción a la Virgen del Castillo y a la identidad de los pueblos de Sayago, con referencias históricas ligadas a la cofradía fundada en 1611. En ella participan habitualmente los pendones de Fariza, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo, Badilla, Tudera, Zafara y Argañín, junto a vecinos, romeros y visitantes de la comarca y de otros lugares cercanos.

El concurso nace con el objetivo de reunir fotografías que reflejen los distintos momentos de la Romería de los Pendones: los preparativos, la salida, el recorrido hacia la ermita de la Virgen del Castillo, los pendones, el paisaje, la convivencia, la participación vecinal y la emoción colectiva que acompaña a esta celebración.

Podrán participar vecinos, visitantes y cualquier persona que asista o haya asistido a la Romería de los Pendones. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, en formato digital y en la máxima calidad disponible.

El certamen contará con un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros, además de posibles menciones especiales sin dotación económica si el jurado lo considera oportuno. La fotografía ganadora podrá utilizarse como imagen principal o base gráfica del cartel de la Romería de los Pendones del año siguiente.

Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico: afcvirgendelcastillo@gmail.com

El plazo de presentación finalizará quince días naturales después de la celebración de la Romería de los Pendones. El fallo del jurado se anunciará en torno al 30 de julio, y la entrega simbólica de premios se realizará preferentemente durante la Semana Cultural de agosto.

Las bases completas del concurso ya están disponibles en la página web de la Asociación Cultural Virgen del Castillo: www.asociacionculturalfariza.es

Con este concurso, la asociación busca fomentar la participación ciudadana y reunir un fondo fotográfico que permita documentar, conservar y promocionar la Romería de los Pendones como una de las manifestaciones culturales, religiosas y patrimoniales más representativas de Fariza y su entorno.