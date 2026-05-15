Zamora, una provincia agrícola rendida a la devoción a San Isidro

Como buena provincia eminentemente agrícola, Zamora mostraba hoy su devoción a la imagen de San Isidro Labrador. El patrón de las labores en el campo salía a hombros (o a remolque como en el caso de Manganeses de la Lampreana) para cumplir con una de las tradiciones más asentadas y vinculadas a esta festividad: la bendición de los cultivos.

La imagen que representa al canonizado agricultor madrileño fue trasladada al entorno periurbano para pedir por una exitosa y lluviosa temporada, más que necesaria en estos tiempos para los agricultores zamoranos. En el caso de Manganeses, la imagen estuvo acompañada por las niñas ataviadas de comunión, mientras que en Venialbo la jornada sirvió para bendecir el nuevo estandarte y proceder al intercambio de varas. Un acto en el que el mayordomo Rubén Hernández entregó el testigo a Rafael Martín y Daniel Rodríguez en presencia del párroco local.

Jornada festiva también en Corrales del Vino, donde la imagen ha vuelto a ser cargada por los agricultores locales ante la presencia de vecinos, el alcalde José Miguel Bermejo; el presidente del Partido Popular de Zamora y senador, José María Barrios, la diputada en Cortes por Zamora, Elvira Velasco y el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto.

Mientras, en Moraleja del Vino la organización de los actos recaía en la asociación cultural San Isidro Labrador, la más antigua del municipio y que cuenta con un centenar de miembros.