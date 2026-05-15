Villabuena y Villamayor de Campos mejoran la depuración

Los municipios zamoranos de Villabuena del Puente y Villamayor de Campos mejoran el estado ambiental a través de nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Ambas instalaciones fueron ayer visitadas por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y responsables de Somacyl.

Visita a la depuradora de Villamayor de Campos. | CEDIDA

Tal y como se informó desde la institución provincial, en el caso de Villabuena del Puente la nueva ETAP entra en funcionamiento tras una inversión de 572.205 euros financiada al 40 por ciento por parte de la Junta, otro 40 por ciento de la Diputación de Zamora y el 20 por ciento restante del Ayuntamiento. La nueva infraestructura ha sido diseñada para una población equivalente estival de 1.312 habitantes y contará con un periodo de explotación y mantenimiento de 25 años a cargo de Somacyl.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, visitaron ayer las instalaciones de la nueva de Villabuena del Puente, acompañados por el alcalde de la localidad, Constantino de la Iglesia, para comprobar la finalización de las obras y la puesta en marcha de una infraestructura clave para la mejora ambiental y el tratamiento de las aguas residuales del municipio.

La nueva EDAR permitirá corregir esta situación y mejorar de manera notable la calidad ambiental del entorno. La tecnología elegida para esta depuradora es la de humedal artificial, un sistema extensivo que destaca por su bajo impacto visual, reducido consumo energético y elevada integración ambiental. Además, todos los procesos internos están automatizados y pueden ser controlados de forma remota.

Javier Faúndez destacó la importancia de seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas, subrayando el compromiso de las administraciones para garantizar servicios básicos de calidad en el medio rural y cumplir con los estándares medioambientales exigidos por la normativa vigente".

José Manuel Jiménez incidió en que este tipo de actuaciones forman parte de la política de "cero aguas sin depura" impulsada por la Junta, que busca dotar a los pequeños municipios de sistemas eficaces y sostenibles de tratamiento de aguas residuales.

Responsables institucionales también se desplazaron al municipio de Villamayor de Campos, donde también se ha construido una estación depuradora de aguas residuales con una inversión de 450.000 euros a financiar igualmente en un 40% la Junta, la Diputación con otro 40% y el 20% restante el Ayuntamiento.

Aunque no se informó oficialmente de esta visita, a diferencia de Villabuena del Puente, esta actuación en Villamayor de Campos modifica los sistemas de depuración ya obsoletos con el objeto de alcanzar estándares mínimos de vertido al medio ambiente. La tecnología elegida es la de humedales artificiales y tratamiento del tipo "blando", que consta de pretratamiento, decantación y tratamiento biológico.

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De acuerdo con el proyecto anunciado en su día, se contemplaba la ejecución de los colectores de conexión a las redes existentes y emisarios de vertido del agua tratada al cauce receptor, así como la instalación de paneles fotovoltaicos para el suministro eléctrico. Todas las tecnologías empleadas se caracterizan por un bajo impacto visual y reducido coste energético de explotación; los procesos internos estarán totalmente automatizados, lo que permite su control en remoto.n