Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido

Agentes de la Guardia Civil y del Seprona tratan de capturar a una vaca que, tras escaparse de la explotación, ha invadido la carretera en el término municipal de Morales del Vino. Hay un herido, uno de los empleados de la explotación, si bien su estado no reviste gravedad.

El suceso ha obligado a desplegar en la zona a agentes de la Guardia Civil y del Seprona para evitar que la res brava invada la calzada y que también ha auxiliado al ganadero afectado por la cogida. Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, la vaca se encuentra en estos momentos en las proximidades de la carretera que conecta Morales del Vino con Pontejos, la ZA-624.

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El subdelegado confía en la pronta captura del ejemplar ante el evidente riesgo que conlleva para la circulación de vehículos por la zona. Con todo, la situación es de tranquilidad en las poblaciones cercanas a la espera de que el suceso pueda resolverse sin mayores consecuencias.