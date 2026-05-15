Trabajadores en Sanabria piden a Renfe mantener la frecuencia de las dos de la tarde a Zamora

El grupo de Trabajadores Afectados -farmacéuticos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, profesores, empleados de banca, veterinarios- solicita a Renfe que no se supriman las paradas de los trenes de Alta Velocidad en la estación de Sanabria AV, de Otero de Sanabria.

Solicitan a Renfe que no suprima el horario de la parada de las 14:01h en la estación de Sanabria AV. Desde este colectivo “apoyamos y exhortamos a la concentración de la Asociación Usuarios AV, que se desarrollará el día 20 de mayo en la estación Sanabria AV”.

Exponen que “somos un grupo de trabajadores de distintos sectores: Sanitario, Educativo, Financiero, que necesitan que el tren de Alta Velocidad conecte Zamora con Puebla de Sanabria en unos horarios clave, para poder realizar su trabajo en condiciones dignas y óptimas y de este modo contribuir al desarrollo y supervivencia de esta región. Región que hasta el año 2021 perdía habitantes, y que, coincidiendo con la operabilidad de la estación del AVE, ha sido capaz de revertir la situación de despoblación y aumentar su censo”.

Subrayan que es necesario “mantener el Servicio Público, no solo para favorecer las condiciones de trabajo en áreas de difícil cobertura, sino para poner en valor las necesidades vitales de las personas enfermas o vulnerables que necesitan este servicio para poder acudir a los hospitales de Zamora o Madrid”

Este es un grupo de trabajadores “que vivimos en Zamora o en la zona de Sanabria, y que necesitamos paradas con horarios adecuados en los trayectos de Zamora a Puebla de Sanabria y viceversa. Desde la última supresión del Tren ya estamos realizando trayectos de hora y media, por una carretera con alta incidencia de accidentes por animales en la calzada, con el consiguiente gasto en tiempo, dinero, energía (apelamos a la sostenibilidad energética), y sobre todo el esfuerzo físico y mental que conlleva este itinerario y las horas en que se realiza”.