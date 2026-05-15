La presión fiscal de Ribadelago duplica el de Madrid: "Son impuestos de lujo para pueblos en abandono"

Los contribuyentes del municipio de Galende, y en concreto de Ribadelago, denuncian una situación de vulnerabilidad extrema provocada por la gestión tributaria del Ayuntamiento. Con un IBI urbano del 0,80% —que casi duplica el de Madrid (0,41%)— y un sistema de doble imposición en las tasas municipales, el consistorio está empujando al límite a una población cuya economía depende mayoritariamente de prestaciones sociales mínimas. Esto significa que, a igualdad de valor catastral, un vecino de Galende paga un 93% más de impuesto que un madrileño. Teniendo en cuenta que en casos "especiales" el porcentaje de IBI municipal puede alcanzar el 1,30% del valor catastral.

La presión fiscal en el municipio, denuncian los contribuyentes, resulta insostenible al analizar la realidad de sus hogares. En Galende, donde gran parte de los vecinos perciben subsidios básicos o pensiones mínimas, los recibos municipales representan un porcentaje inasumible de sus ingresos.

Señalan "subsidios de miseria". Muchos vecinos sobreviven con el subsidio para mayores de 52 años de apenas 480 euros mensuales. Un solo recibo de IBI o la acumulación de tasas puede suponer el gasto de todo un mes de subsistencia.

Apuntan demás "pensiones mínimas". Las pensiones no contributivas de 628,80 euros y las de jubilación procedente del sector agrario, sin cónyuge a cargo, de 888,70 euros se ven drásticamente mermadas por una carga tributaria propia de una gran metrópoli, pero aplicada en un entorno rural sin recursos.

Los contribuyentes denuncian la doble imposición y caos en los cobros. A la elevada cuota del IBI se suma un sistema de cobros que los vecinos califican de "caótico y abusivo". El Ayuntamiento está emitiendo recibos de agua y alcantarillado de forma simultánea a tasas de recogida de residuos de carácter semestral.

"La indignación es total al comprobar que se están solapando pagos del ejercicio 2024 con los corrientes de 2026, obligando a los pensionistas a afrontar desembolsos dobles por conceptos idénticos en un mismo periodo. La "justificación" municipal es que hay que reducir la deuda municipal "ocasionada por gestiones de regidores anteriores nefastas".

Califican la situación tributaria de "impuestos de lujo para pueblos en abandono". Este esfuerzo económico no se traduce en servicios. Los ciudadanos de algunos pueblos como Ribadelago, denuncian que "no existe limpieza de calles ni mantenimiento básico de viales, la naturaleza nos invade con riesgo de incendios muy alto". La basura se recoge una sola vez a la semana, generando focos de insalubridad. Animales (perros, vacas y caballos) campan a su libre albedrío por el casco urbano de algunos pueblos sin control municipal.

El servicio de aguas y la atención médica son insuficientes para las necesidades de la población. "Es una injusticia manifiesta pagar como si viviéramos en la Castellana de Madrid cuando ni siquiera nos recogen la basura a diario o no podemos caminar por el pueblo por la presencia de animales sueltos, servicios médicos deficientes y la calidad del agua, aunque potable, es muy discutible", denuncian algunos vecinos enojados ante lo que consideran una injusticia social. La comunidad exige una rectificación inmediata de las tasas, el fin de la doble imposición y una rebaja del IBI que se ajuste a la realidad socioeconómica de Galende.

Desde Ribadelago señalan que "esta es la realidad social del famoso y maravilloso Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto".