La nueva depuradora de Villamayor de Campos, preparada para una población estival de 755 habitantes

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villamayor de Campos, que ya está en marcha, está diseñada para una población equivalente estival de 755 habitantes y cuenta con un caudal medio de tratamiento de 120,80 metros cúbicos al día y un caudal punta de 30,20 metros cúbicos por hora.

El director general de la somacyl, José Manuel Jiménez, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado provincial, José Ángel Ruiz Rodríguez, visitaron el jueves las instalaciones, acompañados por el alcalde de Villamayor de Campos, Valentín Rodríguez González para comprobar la finalización de las obras y la puesta en marcha de una infraestructura clave para la mejora ambiental y el tratamiento de las aguas residuales del municipio.

Durante la visita, los responsables institucionales destacaron la importancia de este tipo de infraestructuras para mejorar la calidad de vida en el medio rural, favorecer la sostenibilidad ambiental y garantizar servicios esenciales en los municipios de la provincia.

La tecnología elegida para el sistema de depuración es la de humedal artificial, una solución extensiva de bajo impacto visual y reducido coste energético que reproduce los procesos naturales de eliminación de contaminantes presentes en las zonas húmedas naturales. Además, las instalaciones cuentan con procesos totalmente automatizados que permiten el control remoto del funcionamiento de la depuradora.

Visita de las autoridades a la depuradora de Villamayor de Campos / Cedida

El sistema de tratamiento incluye varias fases diferenciadas. En primer lugar, un pretratamiento compuesto por pozo de gruesos, aliviadero, reja de desbaste, pozo de bombeo y tamizado de agua bruta para la eliminación de sólidos de más de tres milímetros. Posteriormente se realiza una decantación y digestión primaria mediante un tanque Imhoff de hormigón dividido en distintos compartimentos para sedimentación y tratamiento de lodos. Finalmente, el tratamiento biológico se lleva a cabo mediante humedales horizontales cubiertos con plantas macrófitas, cuyas raíces favorecen la actividad microbiana encargada de eliminar la contaminación del agua.

La instalación incorpora también suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos para minimizar el consumo energético y los costes de explotación, así como los colectores de conexión a la red existente y los emisarios de vertido del agua ya tratada al cauce receptor.

La explotación y mantenimiento de la infraestructura será asumida por SOMACYL durante los próximos 25 años. Esta actuación se enmarca en la política de “cero aguas sin depurar” impulsada por la Junta de Castilla y León a través de los programas de depuración 0-500 y 500-2.000 habitantes equivalentes, desarrollados en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

La nueva infraestructura ha supuesto una inversión total de 495.727,94 euros más IVA, financiada conjuntamente por la Junta de Castilla y León (40 por ciento), la Diputación de Zamora (40 por ciento) y el Ayuntamiento de Villamayor de Campos (20 por ciento), dentro de los programas autonómicos de depuración impulsados para municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes.

La actuación garantiza un tratamiento adecuado de las aguas residuales del municipio terracampino, que hasta ahora carecía de un sistema de depuración capaz de cumplir con los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia medioambiental y de vertidos.