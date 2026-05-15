El Ministerio autoriza el enganche del gasoducto con la planta de biogás expedientada en Peleas de Abajo

La Dirección General de Política Energética y Minas dependiente de la Secretaría General del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado a Enagás el enganche al gasoducto Salamanca-Zamora con la planta de biometano de Peleas de Abajo y que fue expedientada por la Junta de Castilla y León por el movimiento ilegal de tierras sin haber obtenido el permiso ambiental.

En su resolución, el Ministerio concede a Enagás Transporte S.A.U. (encargada de la conducción de gas natural mediante un gasoducto entre Aranda de Duero, Zamora, Salamanca, León y Asturias) la autorización, aprobación de la ejecución y declaración de utilidad pública de la conexión del gasoducto Salamanca-Zamora con la estación de medida G-65 para la inyección en la red del biometano producido en una de las dos plantas que se proyectan ejecutar en el término municipal de Peleas de Abajo.

El proyecto prevé inyectar entre 150 y 270 nm3/h de gas de origen renovable, con una presión máxima de 80 barg, en el nuevo punto de conexión para inyección de biometano mediante bifurcación con válvula aislada de seccionamiento (Vas) y em g-65 asociada.

En concreto, las instalaciones objeto de este proyecto se ubicarán en la parcela 213 del polígono 1 de Peleas y la conexión con el gasoducto existente de la red troncal se realizará con una toma en carga. El presupuesto del proyecto asciende a 813.127,94 euros a los que se sumarán otros 16.262,56 euros que serán depositados en concepto de garantía.

Movimientos de tierra ilegales

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora incoó a inicios de 2025 un expediente sancionador contra el proyecto promovida por Norton Dos Ibérica S. L. por infracción administrativa a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. La sanción económica por este tipo de obras ilegales contempla una horquilla de entre 24.001 y 240.400 euros.

Una multa que, finalmente, se vio reducida a 21.000 euros al asumir la empresa el inicio ilegal de las obras de la planta y acogerse al pago en periodo voluntario. El proyecto volvió a presentarse ante la Delegación Territorial de Zamora aunque apostando por la vía simplificada, obteniendo la autorización ambiental en noviembre del pasado año.

La planta prevé valorizar hasta 36.500 toneladas de residuos anuales, lo que se traduce en unas 100 toneladas al día procedentes en su mayoría de estiércol y purín de vacuno (que representan el 63 y el 20% de la valorización total, respectivamente), residuos orgánicos (10%) y lactosuero (7%).