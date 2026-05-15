Medio Ambiente traslada a sus agentes a la nueva sede en Alcañices

La Junta de Castilla y León ha trasladado la sede oficial de la Comarca Forestal de Aliste (agentes de Medio Ambiente) a las instalaciones de la estación de autobuses situada en el número 44 del barrio del Alto la Atalaya, entorno periurbano donde ya se ubican otros servicios públicos como el Centro de Salud de Aliste, Instituto de ESO y Bachillerato, Colegio Comarcal de Educación Infantil y Primaria "Virgen de la Salud", piscinas municipales y pista de pádel.

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya corporación municipal preside el alcalde David Carrión Galhardo, propietario del inmueble con acceso directo desde la carretera Nacional 122, ha cedido parte de las instalaciones, más concretamente una superficie de 134 metros cuadrados útiles que están divididos en dos baños, tres salas, pasillo y zona de espera.

La cesión, aprobada por unanimidad de los ediles del PP y PSOE, será gratuita, teniéndose que hacer cargo la Sección de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León del coste de la factura de la luz (electricidad), de la calefacción y de otros gastos del funcionamiento diario. Previamente, la corporación municipal había autorizado a hacer las obras necesarias para el funcionamiento del departamento. El traslado se retrasó unos días hasta contar con fibra óptica para internet.

El pleno justificó la necesidad y conveniencia de la cesión gratuita de este bien patrimonial en que dicha cesión redunda en beneficio de los habitantes tanto del término municipal (Alcañices, Vivinera, Alcorcillo y Santa Ana) como de todos los pueblos alistanos a los que los agentes y capataces de Medio Ambiente prestan unos efectivos y necesarios servicios los 365 días del año.

Uno de los agentes de Medio Ambiente en la nueva sede en la "estación de autobuses" de Alcañices. | CH. S. / Ch. S.

La Comarca Forestal de Aliste tuvo inicialmente su sede en la Plaza del Reloj, más concretamente en la planta baja de la antigua "casa del médico", posteriormente restaurada como sede del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata) que tiene sus dependencias en la primera planta.

Ello trajo el traslado de Medio Ambiente al edificio municipal situado en el número 5 de la calle Pérez Marrón (travesía carretera ZA-P-1407), tras acordarlo en pleno la corporación municipal el 11 de mayo de 2009, con lo cual han permanecido allí justamente 17 años. Un inmueble que tiene sus días contados tras prestar su servicio también como sede del Centro de Acción Social de Aliste.

La Comarca Forestal de Aliste (CFA) integra un territorio fronterizo con una superficie de 114.402 hectáreas de terrenos públicos y privados que pertenece a 64 pueblos de 15 términos municipales: desde la Sierra de la Culebra (Boya, San Pedro de las Herrerías, Villarino y Riomanzanas) hasta el Esla (Muelas del Pan) y el Duero (Villalcampo, Carbajosa, Pino del Oro y Castro de Alcañices. Un territorio con alrededor de 80 kilómetros de frontera seca y húmeda con los concelhos de Vimioso, Braganza y Miranda do Douro) en el Distrito de Braganza.

Entre las ventajas de la nueva sede en la estación de autobuses está la de contar con un amplio espacio abierto tanto para el aparcamiento de los vehículos de Medio Ambiente como de los alistanos que allí acudan a realizar sus trámites administrativos.

Construido a principios de los años noventa del pasado siglo XX, siendo alcalde Tomás Carrión Carrión, el bien (ahora cedido gratuitamente) revertiría de forma automática al patrimonio del Ayuntamiento de Alcañices, una vez pasados 10 años (2036): "Si no es destinado al uso previsto en el término de cinco años o deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de diez años".

Tras más de tres décadas de vida, su existencia estuvo marcada por nunca dedicarse para el fin que fue construida (terminal de transportes) e incluso se llegó a hacer una remodelación para ser Centro de Día Comarcal que tampoco llegó a fraguar. De esta manera llevó a usos circunstanciales, en dos ocasiones hizo las veces de Centro de Salud de Aliste, fue lugar de ensayo de la agrupación folclórica Manteos y Monteras y del grupo de rock "Suburbios" e incluso en el verano de 2023 llegó a acoger la actuación de la orquesta Panorama.

El antiguo edificio ahora dejado libre por Medio Ambiente, construido entre las calles San Andrés y Pérez Marrón, está ya listo para desaparecer: el Ayuntamiento de Alcañices afrontará en breve su demolición total con vistas a liberar todo su espacio para con su solar ampliar la antigua plaza de las Moreras, ahora denominada plaza Alcalde Tomás Carrión Carrión.

El objetivo es dotar a la villa de un ágora amplia para acoger, entre otras cosas, las verbenas populares de las fiestas patronales de san Roque y la Virgen de la Asunción que el Consistorio se vio obligado a sacar de la Plaza Mayor ante el grave riesgo y peligro que suponía que tuvieran que compartir el espacio las orquestas con sus cada vez más grandes escenarios móviles, los festajeros y los tráileres que simultáneamente cruzan, a todas horas, por la travesía de la Nacional 122.