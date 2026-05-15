La Guardia Civil “reafirma” su vocación rural en Zamora durante la conmemoración del 182 aniversario en El Puente de Sanabria

Autoridades civiles y militares se han sumado a los actos castrenses celebrados en la Plaza de El Puente, en la conmemoración del 182 aniversario de la creación de la Guardia Civil, con notable presencia de vecinos y escolares procedentes de toda la comarca de Sanabria y Carballeda. Los actos estuvieron presididos por el Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y el Teniente Coronel de la Comandancia, Héctor David Pulido.

Más de un centenar de agentes participaron en los actos centrales y el desfile que comenzó con el izado de bandera con los agentes en formación y la lectura de los decretos fundacionales previos a la entrega de condecoraciones para finalizar con el homenaje a los caídos antes del desfile por El Puente, con especial mención a los agentes fallecidos en acto de servicio el 8 de mayo en Huelva, el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el Guardia Civil Germán Pérez González.

El subdelegado del Gobierno reconoció la labor del Duque de Ahumada que “no solo creó un cuerpo de seguridad sino que también dictó un código ético que fue la Cartilla de Guardia Civil, que ha sobrevivido tres siglos”. Subrayó esos valores fundacionales “honor, lealtad, sacrificio, abnegación y espíritu benemérito siguen vigentes, se han actualizado a los tiempos”. Estos 182 años de historia no se han escrito en los despachos, se han escrito en los caminos en las plazas de los pueblos, en el trabajo diario de la Guardia Civil”.

Hoy día ver “un uniforme de la Guardia Civil no es un símbolo de autoridad, sino es tener la certeza de que no estamos solos”. “Su razón de ser es el mundo rural, va en su ADN. Sacar este acto fundacional de la ciudad ha sido un acierto”. Sanabria “es una zona fundamental para la provincia” donde hay tres compañías y una de ellas en Puebla de Sanabria “donde se concentra todo lo que hace la Guardia Civil, incendios, atención a las personas mayores, desaparecidos, la A-52 y N-525, túneles, rescate de senderistas. “Todas las unidades son muy importantes pero sin Seprona no sería igual. Desde su fundación, la Guardia Civil, siempre cuido camino, bosques, talas ilegales y furtivismo”. Con el Seprona “se profesionalizaron estas funciones” y los valores medioambientales “sin el Seprona tendríamos una Sanabria distinta”.

GALERÍA | La Guardia Civil de Zamora, de aniversario en Sanabria / Araceli Saavedra

El Teniente Coronel, Héctor David Pulido, señaló en el trascurso de los actos del 182 aniversario el “significado especial” de celebrar en la comarca de Sanabria, en El Puente de Sanabria, como “homenaje” a los agentes y la población que vivieron el “peor incendio de la provincia”. Pulido señaló “el compromiso inquebrantable de la Guardia Civil en los momentos más difíciles.

La situación extrema que vivió la comarca estuvo muy presente en los discursos. Pulido recordó cómo los incendios que golpearon nuevamente la provincia “dejaron imágenes dolorosas y momentos de enorme angustia”. Al igual que ocurrió con los incendios de 2022 “la actuación de los hombres y mujeres de la Guardia Civil fue sencillamente fundamental y extraordinaria”.

El Teniente Coronel añadió que “Sanabria representa, como pocos lugares, el valor del medio natural, la riqueza de nuestro patrimonio natural y la importancia de contar con una Guardia Civil cercana, presente y comprometida con cada pueblo”.

Pulido tuvo una mención especial a la Agrupación de Tráfico de Zamora, del Centro Operativo de Servicios, y especialmente a la labor del Seprona “especialmente en una comarca como Sanabria, auténtico paraíso natural de nuestra provincia y uno de los espacios medioambientales más valiosos de España”. Reconoció que “su trabajo es fundamental para preservar un legado que pertenece no solo a esta generación sino a las futuras”.

El sargento primero José M. Argüello y la agente María J. Nieto recibieron la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo Blanco. El Guardia Civil José Antonio G. Carrillo, que jugó un papel decisivo en la organización de los vecinos de San Martín de Castañeda en el incendio de agosto, recibió el diploma conmemorativo en la Reserva, junto con los agentes en situación de reserva y retiro Santiago Villamor y José Belver.

Agentes de la Compañía de Puebla de Sanabria protagonizaron el izado de la bandera y el homenaje a los caídos. En el desfile participaron una escuadra de gastadores, la banda de guerra del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca, dos unidades tipo sección formadas por personas de diferentes unidades y especialidades de la Comandancia de Zamora. Junto con efectivos del subsector de Tráfico, desfilaron agentes de Seprona, del grupo Cinológico de Castilla y León y de Zamora, vehículos y motocicletas de las diferentes especialidades y el helicóptero de la Guardia Civil con base en León.