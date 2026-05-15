Corrales del Vino recupera la "romería de los carros" por San Isidro
El municipio celebra hoy su fiesta local con la tradicional misa, procesión del santo y bendición de campos
E. V.
Corrales del Vino recupera una de sus tradiciones perdidas más representativas como era el uso de carros tirados por animales durante la celebración del día de San Isidro Labrador. Una costumbre perdida a mediados del pasado siglo, cuando la democratización de la automoción lastró el hasta entonces principal método de transporte y de trabajo agrícola.
Por ello, el sábado se consumará la recuperación de la romería en El Plantío con los carruajes enramados y "peregrinos". La jornada, que arrancará a las 12:30 horas, continuará con una limonada con pastas y comida campestre. Ya a la tarde (16:00 horas), será el turno de la exhibición ecuestre y paseos en carruaje para disfrute de los vecinos. Una hora después actuará el grupo de flamenco "Rumba y corte dos" y la música de DJ Moriakos a las 20 horas.
Una fiesta trasladada al fin de semana para tratar de asegurar una mayor participación por parte de los vecinos desplazados por trabajo así como de la población estacional.
Con todo, el municipio celebra este viernes 15 de mayo su día grande con la fiesta local en honor al patrono de los agricultores. La celebración arrancará a las 12:45 horas con la recepción de autoridades para pasar, ya a primera hora de la tarde al oficio de la santa misa con procesión y bendición de campos.
Agricultores y devotos acompañarán a la talla acompañados por la banda de música y el párroco, don José de la Prieta. Posteriormente, el Ayuntamiento ofrecerá hinchables infantiles gratuitos en El Plantío (17 a 209 horas) para continuar con un espectáculo musical a partir de las 21 horas.
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