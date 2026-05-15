Coag pide a la Junta mantener el autobús de retorno de Sanabria a Zamora

El representante comarcal de COAG, José Manuel Soto, pidió que la Junta traslade el autocar que parte de Sanabria a las 7 de la mañana a las 14:30 de la tarde para facilitar "el regreso de los funcionarios a la capital", personal que presta servicios fundamentales en la comarca, de sanitarios, profesores, etc. Soto señaló que "tenemos el día 20 a la vuelta de la esquina. El esfuerzo de la gente de la comarca mereció la pena para recuperar el tren de la mañana para ir a Zamora".

El nuevo revés de Renfe es "la supresión del tren de las dos de la tarde". Ante el inminente castigo de pérdida de frecuencias, Soto plantea "que el autobús de las siete de la mañana que sale de Sanabria y que se va a suprimir se traslade a las 2:30 de la tarde o la hora que mejor convenga a los trabajadores que en realidad son la mayoría funcionarios de la propia Junta".

Soto también valoró negativamente la última reunión con "parte de los alcaldes" para abordar modificaciones de horarios e itinerarios para realizar paradas en la estación AV Sanabria de Otero. Soto señaló que esta medida "solo beneficia a una parte de la comarca" y expresó su rechazo por "la exclusión de los pueblos de Carballeda y Alta Sanabria con la modificación de las rutas de trasporte por la estación de Alta Velocidad desde la comarca a Zamora". El ajuste de itinerario y ruta “no beneficia a los pueblos de abajo. Más de la mitad se quedan sin servicio no tienen posibilidad de llegar a la estación AV Sanabria”.

Así la línea de “Ribadelago Zamora solo daría cobertura a una parte de los pueblos del municipio de Galende y Puebla”. La línea de Calabor que recorre Pedralba, Lobeznos y Puebla también tendría que modificar el itinerario sustancialmente. “Tenemos los horarios de hace más de 40 años para ir a Zamora y volver y no ha sido necesario hacer ningún cambio”.