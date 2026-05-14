Villabuena del Puente estrena depuradora con un sistema moderno y automatizado

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villabuena del Puente entra en funcionamiento tras una inversión superior a 572.205 euros financiada al 40 por ciento por parte de la Junta de Castilla y León, otro 40 por ciento de la Diputación de Zamora y el 20 por ciento restante del Ayuntamiento de Villabuena del Puente. La nueva infraestructura ha sido diseñada para una población equivalente estival de 1.312 habitantes y contará con un periodo de explotación y mantenimiento de 25 años a cargo de Somacyl.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León y consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez Blázquez, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, han visitado hoy las instalaciones de la nueva (EDAR) de Villabuena del Puente, acompañados por el alcalde de la localidad, Constantino de la Iglesia Hernández, y la diputada provincial por la comarca de Toro y responsable del Área de Asistencia a Municipios, Natalia Ucero Pérez, para comprobar la finalización de las obras y la puesta en marcha de una infraestructura clave para la mejora ambiental y el tratamiento de las aguas residuales del municipio.

Durante la visita, Javier Faúndez ha destacado la importancia de seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de la provincia y ha subrayado “el compromiso de las administraciones para garantizar servicios básicos de calidad en el medio rural y cumplir con los estándares medioambientales exigidos por la normativa vigente”.

José Manuel Jiménez ha incidido en que este tipo de actuaciones forman parte de la política de “cero aguas sin depurar” impulsada por la Junta, que busca dotar a los pequeños municipios de sistemas eficaces y sostenibles de tratamiento de aguas residuales.

Situación

El municipio de Villabuena del Puente carecía hasta ahora de un sistema adecuado para el tratamiento y depuración de sus aguas residuales, circunstancia que impedía cumplir con los parámetros exigidos para el vertido al medio receptor.

La nueva EDAR permitirá corregir esta situación y mejorar de manera notable la calidad ambiental del entorno. La tecnología elegida para esta depuradora es la de humedal artificial, un sistema extensivo que destaca por su bajo impacto visual, reducido consumo energético y elevada integración ambiental. Además, todos los procesos internos están automatizados y pueden ser controlados de forma remota.

La instalación ha sido diseñada para tratar un caudal medio de 209,92 metros cúbicos diarios y un caudal punta de 52,48 metros cúbicos por hora.

El sistema de depuración incorpora varias fases en la línea de agua. En primer lugar, un pretratamiento compuesto por pozo de gruesos con cuchara bivalva, aliviadero, reja de gruesos, pozo de bombeo y tamizado de agua bruta, destinado a eliminar sólidos de más de tres milímetros. Posteriormente, el agua pasa a una fase de decantación y digestión primaria mediante un tanque Imhoff ejecutado en hormigón “in situ”, dividido en compartimentos para sedimentación, digestión de lodos y ventilación.

El tratamiento biológico se realiza mediante humedales horizontales artificiales, un sistema basado en balsas con plantas macrófitas que reproducen los procesos naturales de depuración presentes en las zonas húmedas.

Estas plantas aportan oxígeno y generan el soporte necesario para el desarrollo de microorganismos encargados de eliminar la contaminación del agua. La infraestructura incorpora también suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos con el objetivo de minimizar los costes energéticos de explotación. Asimismo, la actuación ha incluido la ejecución de los colectores de conexión a las redes existentes y los emisarios para el vertido del agua ya tratada al río Guareña.

7.7 millones en depuración

Javier Faúndez ha destacado que el actual equipo de Gobierno de la Diputación ha destinado 7.7 millones de euros para una inversión total que supera los 18 millones de euros en el proceso de depuración de aguas residuales en la provincia, que es voluntario para los ayuntamientos que quieran adherirse.

En el programa de depuración en localidades de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, la Diputación ha puesto 5.6 millones de euros para una inversión de más de 13.3 millones. Están en estado de ejecución y ejecutadas 24 depuradoras, y sólo queda por ejecutar y la reparación de la depuradora de Villafáfila y la construcción de la nueva de Villanueva del Campo que el Gobierno de España no ha querido ejecutar y que ahora afrontan la Junta y la Diputación.

Respecto al Programa de municipios de hasta 500 habitantes, la Institución Provincial ha aportado 1.9 millones sobre 4.7 total destinados a la construcción y puesta en marcha de 37 depuradoras. Dos están ya en fase de ejecución de obras - Aspariegos y Cañizo- y el resto están adjudicadas o en proceso de adjudicación.

En dos anualidades más debería estar finalizado el proceso de depuración en la provincia.

Programas

La actuación de Villabuena del Puente se enmarca en los programas de depuración 0-500 y 500-2.000 impulsados por la Junta de Castilla y León en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para garantizar el tratamiento de aguas residuales en municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes.

El programa para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes contempla un total de 221 depuradoras y una inversión global de 140 millones de euros.

Por su parte, el programa destinado a municipios de menos de 500 habitantes-equivalentes prevé la construcción de alrededor de 1.300 pequeñas infraestructuras de depuración con una inversión de 125 millones de euros, de las cuales ya se trabaja actualmente en 612 instalaciones.

En ambos programas, la financiación se distribuye entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, con un 40 por ciento cada una, y los ayuntamientos, que aportan el 20 por ciento restante. SOMACYL es la entidad encargada tanto de la ejecución de las obras como de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras durante 25 años.