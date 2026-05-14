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Miranda do Douro acoge la muestra “Dos Horizontes” de las escocesas Jan Hannah y Fiona Blakey

Las artistas reparten su tiempo entre la región portuguesa de Tras os Montes e Alto Douro y Glasgow

Exposición &quot;Dos Horizontes&quot; en Miranda do Douro.

Exposición "Dos Horizontes" en Miranda do Douro. / Ch. S.

Chany Sebastián

Miranda do Douro

La Casa de la Cultura de Miranda do Douro acogerá hasta el día 4 de junio la exposición “Dos Horizontes” de las artistas Jan Hannah y Fiona Blakey de Glasgow en Escocia en una apuesta cultural que ya está congregando la presencia y la atención tanto de zamoranos como de mirandeses. La alcaldesa Helena Barril estuvo presente en la inauguración acompañando a las dos artistas.

Se trata de una magnífica muestra que invita a los visitantes a embarcarse en una imagen visual donde la técnica y la sensibilidad se cruzan de una forma armoniosa, dando de esta manera vida a unas obras repletas de expresión e identidad artística. En ella se presentan diferentes perspectivas prometiendo despertar emociones a través del arte.

La alcaldesa de Miranda, Helena Barril, con las artistas Jan Hannah y Fiona Blakey

La alcaldesa de Miranda, Helena Barril, con las artistas Jan Hannah y Fiona Blakey / Ch. S.

Entre las muchas obras expuestas destacan algunas representaciones ligadas a los valores y tradiciones del concelho de Miranda do Douro con retratos como los de una burra de raza autóctona Mirandesa, los Pauliteiros de Miranda o la arquitectura de Sendim.

Fiona Blakey estudió arte en Glasgow y dirigió su propia empresa en Escocia. Actualmente divide su tiempo entre Tras os Montes y Escocia.

Asno zamorano-leonés

Un asno autóctono de la Raya dibujado en la muestra. / Cedida

Proyecto Cultural Sabaria

Por otra parte el próximo sábado 16 de mayo, a las 16 horas, la Casa de Cultura Mírandesa acogerá el proyecto cultural “Sabaria” con una tarde dedicada a la valorización de nuestras raíces y literatura que unen a ambas márgenes de “la Raya” de España y Portugal.

Noticias relacionadas y más

Acto que contarán con la presencia de la escritora Concha López Jambrina y donde estarán presentes cinco obras literarias: “Mercados da Raia”, “Isto era”, “Da agua ao fogo”, “Odio” y “Peixe na terra”.

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