Medio Ambiente aleja el proyecto minero de Calabor al emitir un informe ambiental desfavorable

La Consejería de Medio Ambiente aleja el proyecto minero de Calabor y Santa Cruz de Abranes tras informar desfavorablemente, a los solos efectos ambientales, la ejecución del proyecto de explotación de recursos minerales de estaño y wolframio denominado "Proyecto minero Valtreixal", ubicado en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, promovido por "Valtreixal Resources Spain, S.L".

La superficie de explotación era de 246 hectáreas para la extracción de 500.000 toneladas de estaño y wolframio anuales durante 17 años de vida útil de la mina. El sistema de explotación era a cielo abierto con transferencia directa al hueco de explotación, mediante el método de banqueo descendente, con metodología de excavación por arranque directo, apoyado por ripado o perforación y voladura, según las propiedades del macizo rocoso. El material arrancado, se cargaría con retroexcavadora y su destino dependía de si era mineral o estériles. Los minerales se transportarán a la zona de acopio de mineral (ROM), y los estériles a escombrera exterior o a relleno de fases anteriores ya agotadas.

El proyecto recoge la resolución de la Junta “podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La explotación afectaría a la línea eléctrica de Pedralba de la Pradería a 530 metros y a menos de 2 kilómetros de Calabor y Santa Cruz de Abanes. El proyecto minero coincide con la Red Natura 2000 o ámbitos de aplicación de planes de conservación o recuperación de especies ZEC (ES4190067) "Riberas del Río Tera y afluentes" ZEC (ES4190033) "Sierra de la Culebra". Coincidía con los arroyos del Cabrón, de Repilaos y Cabuerca de la Mina, así como por el regato del Cuballón, y por afluentes innominados del regato del Cuballón y del arroyo del Cabrón. El tercer informe remitido por Confederación Hidrográfica del Duero recoge que las actuaciones propuestas en el proyecto evaluado, suponen un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico, siendo contrarios a la consecución de los objetivos medioambientales Otro factor medioambiental es la coincidencia territorial con la Reserva de la Biosfera Transfronteriza "Meseta Ibérica".

El Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) alegó que el emplazamiento del proyecto posee, por un lado, un índice de riesgo local muy alto y un índice de peligrosidad alto.

En cuanto al consumo de agua de la cuenca era de 251.222 metros cúbicos anuales y parte del consumo de agua procedería de sondeo de aguas subterráneas para cubrir las necesidades de proceso industrial, riego y personal.

El informe de afecciones al medio natural recoge que las actuaciones previstas afectan a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a la Reserva de la Biosfera transfronteriza "Meseta Ibérica", a hábitats de interés comunitario fuera de ZEC ("4020 – Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix", "4030 – Brezales secos europeos", "4090 – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga" y "9230 – Robledales galaicoportugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica"), a taxones de flora singular como el musgo luminiscente Schistostega pennata, a taxones de fauna protegida (Galemys pyrenaicus, Lissotriton boscai, Triturus marmoratus, Rana iberica, Oxygastra curtisii, Milvus milvus, Milvus migrans, Aegypius monachus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rinolophus hipposideros, Plecotus auritus y Canis lupus), a la unidad del paisaje "10.06 Sierras de la Culebra y la Atalaya", y a otros valores naturales destacados como la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Culebra y al refugio de pesca ZA-REFUG-14 "Río Calabor".

El consumo energético previsto era 2.105 kilovatios abastecida por la línea aérea de Cobreros, que ya tiene bastantes cortes para suministrar a los pueblos.

El Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora emite informe en el que se hace constar que, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, en su sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2015, recibe de conformidad el informe técnico con prescripciones, dada la existencia de varios yacimientos arqueológicos (explotaciones mineras) recogidos en el Inventario Arqueológico de la Provincia de Zamora, y en el catálogo de bienes protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Pedralba de la Pradería.

El proyecto minero, ubicado escasa distancia de la frontera, fue remitido al Gobierno de Portugal, en cumplimiento del "Protocolo de actuación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Portuguesa de aplicación en las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos transfronterizos". La Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) solicita análisis y opinión a varias entidades con competencias para la evaluación ambiental del proyecto, iniciando también un período de consultas públicas. En respuesta a esta consulta varias administraciones y asociaciones portuguesas, así como numerosos particulares, manifiestan una posición contraria a la ejecución del proyecto objeto de evaluación, por considerar que este afectará de forma irreversible a la calidad ambiental de un amplio territorio transfronterizo.