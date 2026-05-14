Una emergencia activa la demanda de medios sanitarios en las romerías transfronterizas zamoranas

Las romerías transfronterizas hispanolusas donde se congregan cada año miles de romeros deberían contar con un equipo de sanitarios (médico y enfermera) para poder actuar en el momento en caso de producirse una emergencia, algo demasiado habitual, pues a las concentraciones marianas suelen asistir muchas personas de la tercera edad y en ocasiones con problemas de salud.

Esta es la conclusión casi unánime entre alistanos y trasmontanos tras vivirse el pasado domingo una emergencia en durante la celebración de la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima en La Raya entre Villarino de Manzanas (perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba) y Petisqueira (perteneciente a la freguesia de Sao Juliao de Placios & Deilao en el concelho de Braganza) que afortunadamente quedo solo en un susto.

Efectivos de la Guardia Civil, Bomberos Voluntarios de Braganza y medios sanitarios en la emergencia. | CH. S.

Tenía lugar la misa solemne oficiada por el párroco Marcelino Gutíerrez Pascual, el cura de Mahide, en el santuario alistano, cuando una de las más fieles devotas, una anciana vecina de Villarino de Manzanas, se sintió indispuesta y se desplomó sufriendo un mareo, desatando la preocupación entre los feligreses.

Desde el primer momento fue atendida por los otros romeros y por los propios efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos Voluntarios de Braganza que afortunadamente estaban allí presentes, estos últimos con la disponibilidad de una ambulancia. Los bomberos trasmontanos (Miranda do Douro, Vimioso y Braganza) tienen competencias directas en el transporte sanitario del cual se encargan en el país vecino. De hecho, es muy habitual las ambulancias de Miranda do Douro en su ir y venir por la Nacional 122 española hasta los centros sanitarios de Braganza.

Una vez accedieron con la ambulancia lusa justo hasta la zona cubierta de la ermita pudieron sacar una camilla donde fue puesta la señora de Villarino de Manzanas para ser atendida. Afortunadamente desde el primer momento pudo ser atendida por dos sanitarios que se encontraban presentes en la romería, un enfermero que además era primo de ella y de su mismo pueblo y una enfermera, natural de Moldones de Aliste.

Un vehículo de la Policía Nacional durante el recorrido de la romería. | CH. S.

Desde un primer momento se dio aviso a Emergencias 112 de Castilla y León, todo un reto pues allí la cobertura de telefonía no suele ser muy estable y Villarino de Manzanas es el pueblo más alejado de los centros hospitalarios de la Zamora capital a alrededor de 92 kilómetros con todo lo que eso conlleva caso de ser un caso de gravedad. Hacia las 14.30 horas llegaron al lugar dos ambulancias españolas, una de ellas medicalizada, donde ya pudo ser atendida detenidamente por los profesionales sanitarios del Sacyl.

Finalmente todo se quedó en un susto, la señora se recuperó e incluso ella mismo pidió y así lo hizo regreso andando hasta Villarino de Cebal reanudando el recorrido de la mañana que cada año hace acompañando desde su pueblo a la Virgen de Fátima.

Próximas citas

Las tres romerías fronterizas que agrupan un mayor número de gente son las de la Virgen de la Luz en Moveros y Constantim el domingo siguiente a San Marcos (25 de abril), la Virgen de Fátima el domingo anterior al 13 de mayo en Petisqueira y Villarino de Manzanas, y La Riberinha el último domingo de mayo en Quintanilha, junto a la Virgen de la Salud en Alcañices.

Desde Portugal autoridades y vecinos coinciden en señalar que a partir de ahora los bomberos voluntarios de Braganza y Miranda do Douro estarán presentes.

Las romerías congregan auténticas multitudes y ya desde hace muchos años en materia de seguridad ciudadana y del tráfico está siendo vital la labor que desarrollan tanto los efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional de Fronteras y la GNR (Guarda Nacional Republicana) siempre atentos a apoyar y ayudar a quien lo necesita. Su labor se digna de elogio.

Alistanos y trasmontanos no entienden que en una carrera de trail que participan cien personas haya una ambulancia con sanitarios, algo justificable, y que sin embargo no se ponga en romerías que en ocasiones han superados las tres mil personas: "Muchos de los que venimos a las romerías por devoción somos personas mayores o enfermas e incluso las dos cosas por ello creemos que disponer de una ambulancia y sanitarios estaría más que justificado" señalaban varios romeros.

Los romeros coinciden en señalar que la romería de la Virgen de Fátima es una de las mejor organizadas de España y Portugal, aunque este año estuvo deslucida por la incesante lluvia que frenó la asistencia de muchos romeros y los que asistieron se fueron pronto.