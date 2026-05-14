Ecologistas Zamora califica de "triunfo social" la paralización del modelo extractivista de Calabor

Ecologistas Zamora considera "un triunfo de la sociedad socivil" la declaración desfavorable emitida por la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León del proyecto de extracción de 500.000 toneladas de estaño y wolframio anuales durante 17 años en Calabor, en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros.

El proyecto, promovido por "Valtreixal Resources Spain, S.L" ha sido paralizado al entender que "podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable".

La asociación activista recuerda que fue la primera en alertar junto con los vecinos de Calabor contra la pretensión de la empresa, organizando para ello numerosas acciones en el pueblo de Calabor, paseos transfronterizos, presentación de alegaciones e incluso la edición de un libro "Abrete, cielo" que incluía 125 voces en contra de la mina de Calabor.

La asociación activista recuerda que en 2017, Vaitreixal Recourses Spain S.L. (filial del gran grupo minero Almonty Industries Inc) se hizo con la concesión de la explotación a través de una Sociedad de Investigación y Explotación Minera participada por la Junta de Castilla y León, Siemcalsa, lo que se sumó a la modificación de las normas urbanísticas por parte del ayuntamiento de Pedralba de la Pradería. Todo ello, remarcan, "sin que los vecinos afectados por esta enorme instalación conocieran las consecuencias reales de instalar una mina de 250 hectáreas a 2,5 km del pueblo y a 5 de la frontera con Portugal".

La asociación activista considera que "solo podemos felicitarnos como sociedad por haber evitado un proyecto modelo de desarrollo extractivista, cuyo grado de destrucción no hubiera podido resistir el ecosistema de los montes de Calabor" ni su biodiversidad.

Al tiempo, incide en el impedimento que este proyecto habría supuesto para el sostenimiento de cualquier otra actividad económica en la zona, "hipotecando su futuro".