Una cigüeña encontrada herida por un peregrino vuelve a volar tras 74 días en el "hospital" de Villaralbo

La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) traslada por Agentes Medioambientales de la Comarca de Benavente al recuperación en el CRAS (Centro de Recuperación de Animales Silvestres) de Villaralbo, después de que un peregrino alertara sobre su mal estado, vuelve a su hábitat ya recuperada.

Han sido 74 días de estancia en el "hospital" de la fauna silvestre hasta que la cigüena, totalmente recuperada, ha sido de nuevo puesta en libertad en las inmediaciones del lugar donde fue recogida.

Traslado de la zancuda para su puesta en libertad / Cedida

Todo ocurrió el pasado dia 1 de marzo, cuando un peregrino que realizaba el Camino de Santiago, avisó al Centro de Emergencias 112 indicando que a la altura del la localidad zamorana de Villaveza del Agua se encontraba una cigüeña que no podía alzar el vuelo. Hasta ese lugar se desplazaron dos Agentes Medioambientales de la Comarca de Benavente y una vez localizado, el animal fue trasladado inmediatamente al CRAS. La cigüeña, de 3-4 años, presentaba signos de una deshidratación considerable por inanición, por lo que era presa fácil para cualquier depredador, ya que además tenía una pequeña fractura en el metatarso de una de sus patas.

El personal veterinario del CRAS de Villaralbo consiguió que la zancuda cogiera peso y musculatura hasta conseguir volar por sí misma. Aunque le ha quedado una ligera cojera, los profesionales consideran que esto no será un impedimento para que la cigüeña pueda enfrentarse a la vida.

Un Agente Medioambiental procede a soltar a la cigüeña una vez recuperada en el CRAS de Villaralbo / Cedida

En breve el CRAS de Villaralbo comenzará a recibir crías o adultos de aves y mamíferos, ya sea caídas del nido, accidentadas por impactos con vehículos o heridas por arma de fuego. Los Agentes Medioambientales recogen todo tipo de animales, desde especiesl más frecuentes como vencejos, milanos, el avión común, la cigüeña blanca, el gorrión común o el cernícalo vulgar hasta zorros, ginetas o garduñas.

El modo de actuar cuando se encuentra un animal malherido es llamar al Centro de Emergencias 112. Si el animal es inofensivo, recoger y guardar en una caja con agujeros hasta la llegada de los Agentes Medioambientales o bien entregarlo en el propio Centro de Recuperación. Si se trata de un animal que pudiera resultar peligroso, nunca se debe coger, dar las coordenadas y esperar a la llegada de los expertos.

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres cumple un papel clave en la conservación de la fauna silvestre, con instalaciones adecuadas para garantizar la correcta atención veterinaria y el seguimiento de los animales hasta su recuperación.