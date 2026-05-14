Ceadea honrará a San Isidro con la bendición de campos, y cena y merienda comunitarias

Ceadea de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Fonfría, celebrará sus fiestas en honor a San Isidro Labradora con un interesante y variado programa de actos que se desarrollará a los largo del fin de semana abierto a la participación de vecinos, emigrantes y forasteros, contándose con la colaboración del Ayuntamiento de Fonfría y de la Diputación de Zamora

Para empezar los festejos con buen sabor de boca primer día festivo el viernes 15 de mayo con una exposición de fotografiás de Ceadea y a las 22 horas cena popular, para continuar la marcha a partir de la media noche con el DJ Marc de Sarracín de Aliste.

Sábado 16, día grande, que comenzará a las 13 horas con la misa solemne en honor a San Isidro Labrador y la “Bendición de Campos” oficiadas por el párroco Pablo Cisneros Cisneros. Culminados los actos religiosos cita en el garito para tomar el vermouth antes de irse a comer.

Animado tardeo de juegos y talleres infantiles a partir de las 17.30 horas. Para las 18.30 horas está programada la puesta en escena de la obra de teatro “Una de detectives” con el grupo “Atrezzo” de Zamora. Merienda popular a las 20 horas y ya por la noche primera verbena popular alistana del año al aire libre que estará amenizada por el afamado grupo musical “Radar” de León. Durante el descanso y al finalizar el DJ Marc animará el cotarro hasta altas horas de la madrugada.

Jornada fin de fiestas el domingo con vermouth por la mañana y ya por la tarde cita con el concurso gastronómico de postres y tortillas caseras. Turno para el folclore a las 17.30 horas con la actuación de la Banda de Gaitas “As Portelas” de Lubian de Sanabria. Se finalizara con la entrega de premios de los concursos y la degustación de los postres y tortillas participantes.

El III Premio Escolar Rural cerrará el plazo de presentación de obras el 31 de mayo

Por otra parte, el III Premio Escolar Rural de Ceadea, convocado por el Ayuntamiento de Fonfría, que preside Sergio López Vaquero, con la coordinación técnica y supervisión científica del Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, cerrará el plazo de presentación de obras el día 31 de mayo de 2026.

Los interesados están pues aún a tiempo de presentar sus trabajos como alumnos o maestros de escuelas rurales, los cuales no deberán exceder de las 5.000 palabras (unos 30.000 caracteres). El certamen está dotado con tres premios de 1.000, 500 y 250 euros. Se cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y la Fundación Fomento Hispania.

Un año más el objetivo es recuperar, visibilizar y poner en valor los testimonios de quienes hayan sido escolares o docentes en el mundo rural español o portugués, con la pretensión, en general, de estimular a esas personas para que expresen sus vivencias educativas por escrito con vistas a conservar en su conjunto los testimonios de la antigua escuela rural. El fallo tendrá lugar en la segunda quincena de agosto