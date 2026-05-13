Tributo del Aula de Rabel de Villadepera al músico zamorano Alberto Jambrina: "Nos va a dejar un legado maravilloso"

Alberto Jambrina Leal (Zamora, 1959), profesor de Música jubilado, especializado en Folclore y Etnomusicología, recibirá un homenaje del Aula de Rabel de Villadepera. La iniciativa nacida hace seis años en este pueblo sayagués de la mano de Soco Corcho y Fragu Art, pondrá este curso su broche de oro con el reconocimiento a un especialista en música tradicional de brillante trayectoria. Alberto Jambrina es además un estudioso del rabel y muy especialmente del rabel sanabrés. "Para tocar el rabel de Porto, nadie como Alberto Jambrina" apunta Soco Corcho entre los muchos argumentos que justifican la distinción a Jambrina en el quinto homenaje que el Aula de Rabel tributa cada año a personas vinculadas a este instrumento tradicional, tanto por artesanos como músicos o difusores de la cultura rabelista.

Cartel / LOZ

"No podía faltar Alberto Jambrina, un músico e investigador incansable que ha despertado el interés por la música en muchísimos zamoranos, toda la vida vinculado al folclore, profesor de rabel, muy cercano y que es muy fácil aprender con él" apunta Soco Corcho en torno a la figura del músico zamorano cuya trayectoria trasciende las fronteras de la provincia. "Tenemos la suerte de que, por su edad, Alberto sigue en activo y nos va a dejar un legado maravilloso".

Destaca también por sus trabajos de investigación sobre folclore que le han hecho merecedor de varios premios por trabajos radiofónicos y discográficos. Coordinó la Escuela de Folklore del Consorcio de Fomento Musical durante 33 años y, además del rabel, toca la flauta y el tamboril, la dulzaina, la gaita, la chirimía, la zanfona y el acordeón.

Destacan además desde el Aula de Villadepera la permanente disposición de Alberto Jambrina "a colaborar y ayudarnos siempre que se lo hemos pedido". Será él quien imparta la clase en el último día de curso, el 13 de junio. Ese día, a las 18.00 horas, tendrá lugar la clausura oficial y el homenaje a músico zamorano, con un concierto en el Museo de Arte Sacro de Villadepera y la participación del coro del pueblo sayagués.