El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea

La carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, en el tramo portugués, pierde la dotación financiera de la Unión Europea, 29 millones de euros, del Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal. La Asamblea Municipal de Braganza trató recientemente este problema, además de cuantificar los gastos realizados en la contratación del proyecto de ejecución y en la revisión del proyecto de ejecución, además de la emisión de la declaración de impacto ambiental, como recoge el diario luso Mensageiro.

La Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR) no ha notificado oficialmente a la Cámara Municipal brigantina la pérdida de la dotación financiera, aunque ha habido una comunicación informal con la presidenta, Isabel Ferreira, donde se trasladó que el consejo directivo de la CCDR está pendiente para tratar la revocación de la financiación. La Cámara municipal está pendiente de recibir la declaración de Impacto Ambiental.

Una de las posibles causas de la pérdida de financiación podría ser el retraso en la presentación del estudio impacto ambiental que a su vez demora el cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto, ya que sin ese trámite previo no se puede iniciar la ejecución de la obra.

El proyecto de mejora del corredor de carreteras Puebla de Sanabria-Braganza, que en la parte española llevaría a cabo la Junta de Castilla y León, afecta a la carretera ZA-921 que conecta la villa sanabresa con Portugal por Riohonor de Castilla; una obra de 15,4 kilómetros. La actuación se enmarca en una más amplia que pretende la mejora de la comunicación entre León y Braganza, a través de La Bañeza y Camarzana de Tera.

El Plan de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León contiene un proyecto denominado ‘Actuaciones en la red de carreteras autonómica para la mejora de la comunicación viaria con Portugal’, que pretende promover la cohesión económica, social y territorial de Castilla y León, fomentándo la comunicación transfronteriza con Portugal.

Se trata de que la Red de Carreteras Autonómicas mejore la comunicación, la accesibilidad y el intercambio con Portugal manteniendo un grado de seguridad y comodidad de circulación que beneficie el turismo y fije población. La modernización de la carretera ZA-921 entre Puebla de Sanabria y Rihonor de Castilla y la conexión con Portugal, forman parte de la mejora de todo el eje de comunicación León-Bragança, a través de carreteras convencionales, titularidad de la Junta, León-La Bañeza-Camarzana de Tera, al que se añade la carretera ZA-921 citada de Puebla de Sanabria-Rihonor de Castilla, eje en el que está planificada en el Plan Regional de Carreteras.

La carretera autonómica que llega desde Puebla de Sanabria a Rihonor de Castilla, en la frontera con Portugal, y que luego continúa hasta Braganza como principal comunicación por carretera entre la capital sanabresa y la trasmontana, está pendiente para su mejora de que se defina la variante internacional de ese trazado, como aseguraba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en enero de 2026

El máximo responsable autonómico se refería a esa infraestructura de gran importancia para las comunicaciones entre Sanabria y el nordeste de Portugal, de la que hay proyectada desde hace años una mejora que aún no se ha materializado. Al respecto, Fernández Mañueco sostenía que esa actuación está a falta que se defina esa variante internacional, "que tienen que concretar los Gobiernos de España y Portugal".