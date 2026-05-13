Rescatan a un pastor alemán atrapado en un socavón de más de cuatro metros en Moraleja del Vino
El perro pudo ser excarcelado del agujero con éxito y en buenas condiciones
T. S.
Final feliz para el pastor alemán atrapado en un socavón en el municipio zamorano de Moraleja del Vino.
El perro había caído a un agujero de más de cuatro metros de profundidad en una bodega situada en la calle Majada del pueblo. Tras recibir la llamada de alerta a Emergencias Castilla y León, una dotación de bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora con base en la capital acudió a Moraleja para rescatar al can.
Todo ocurrió pasadas las 20 horas, cuando los agentes realizaron las labores necesarias para acceder al interior del socavón y proceder al rescate del animal, que pudo ser recuperado con éxito y en buenas condiciones.
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