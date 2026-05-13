Rescatan a un pastor alemán atrapado en un socavón de más de cuatro metros en Moraleja del Vino

Final feliz para el pastor alemán atrapado en un socavón en el municipio zamorano de Moraleja del Vino.

El perro había caído a un agujero de más de cuatro metros de profundidad en una bodega situada en la calle Majada del pueblo. Tras recibir la llamada de alerta a Emergencias Castilla y León, una dotación de bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora con base en la capital acudió a Moraleja para rescatar al can.

Todo ocurrió pasadas las 20 horas, cuando los agentes realizaron las labores necesarias para acceder al interior del socavón y proceder al rescate del animal, que pudo ser recuperado con éxito y en buenas condiciones.