Manzanal del Barco invita a disfrutar de sus fiestas: Bailes, mercado y toros

La localidad de Manzanal del Barco, en la Tierra de Alba, iniciará el día 14 de mayo, jueves, las fiestas patronales en honor a San Isidro y San Torcuato con un amplio y variado programa de actos que organizado y patrocinado por el Ayuntamiento busca la participación tanto de los vecinos como de los emigrantes y forasteros, de niños, jóvenes y mayores.

Tras la entrega de las sudaderas festivas de este año, el bar “La Mayada” acogerá a las 16.30 horas el campeonato de tute y a las 22.30 horas flamenquito con el grupo “Los Abandolaos”, para continuar la noche con el DJ Iván Rodríguez hasta que el cuerpo aguante.

El día 15 (viernes) a las 13 horas tendrá lugar la misa y la procesión en honor a San Torcuato, para continuar con el baile vermut a cargo de la charanga “Los Chirlos” de Domez de Alba. Somemesa en familia como paso previo al tardeo taurino.

Cartel festivo / LOZ

A las 18.30 horas suelta del toro de cajón y de dos vaquillas de la ganadería “Talento Castellano”. La música correrá a cargo del grupo alistano “Manita Rumbera”. La novedad del día será la primera verbena popular de las fiestas, probablemente las más tempraneras de la provincia de Zamora, por prácticamente en la anochecida, pues dará comienzo a las 21.30 horas y estará amenizada por el grupo “Pikante” de Segovia con su gira “Qué empiece la fiesta”. A partir de las 2.30 de la madrugada continuara la marcha con el DJ Pablo Gutiérrez.

Grupo Kronos / Ch. S.

La jornada del día 15 (sábado) estará dedicada a San Isidro Labrador con misa y procesión a las 13 horas y baile vermut con “Los Chirlos”. Segunda tarde taurina a partir de las 18.30 horas con un toro y cuatro vaquillas de Talento Castellano, animada por con Manaita Rumbera. Para las 22 hora segunda verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta “Kronos” de Salamanca, una de cuyas cuatro cantantes, Rocio Muñoz Calvo, es originaria de Valer de Aliste. Luego continuará la marcha con el DJ Pablo Gutiérrez.

Para poner el broche de oro y el punto final a los festejos de Manzanal del Barco llegará una jornada dominical con un mercado de artesanos a partir de las 11 de la mañana y además habrá hinchables y más juegos para los más pequeños. Tardeo a las 16 horas con el campeonato del tradicional concurso de la calva. La alistana Esmeralda Folgado cerrará los festejos a partir de las 20 horas con narración oral “Lana y Lobas”.