Geolodía Zamora se traslada a Villabuena del Puente para identificar la "Ciencia en la arena"

Villabuena del Puente “Ciencia en la arena” ha sido el tema de la última actividad de Geolodía provincia de Zamora que, pese a la previsión meteorológica desfavorable, contó con 85 participantes en esta actividad divulgativa que permitió descubrir la geología de las inmediaciones del pueblo de La Guareña.

En la primera parada, los participantes pudieron conocer de primera mano los fósiles que se ocultan en los sedimentos con un muestrario muy variado que evidenció, que hace unos 40 millones de años, vivían en este territorio los antecesores de los cocodrilos, los tapires y las tortugas.

La segunda parada permitió identificar los principales minerales que componen los sedimentos y que están presentes en las inmediaciones de la localidad conformando el paisaje.

Actividad de Geolodía en Villabuena del Puente / Cedida

La tercera parada consistió en un reconocimiento de las principales estructuras sedimentarias presentes en los estratos de areniscas que forman la Peña y que permiten comprender el estilo fluvial de los antiguos ríos, la dirección y energía de las corrientes que transportaron estos sedimentos y las áreas de procedencia de los mismos.

Finalmente, desde lo alto de la Peña, se explicó el desarrollo de los caliches y se hizo una breve recopilación de lo observado durante la jornada. De esta forma, se dio a conocer cómo los geólogos estudian los sedimentos y fósiles de la cuenca del Duero para determinar el clima pasado, entender la evolución del paisaje e identificar nuevas especies.

El Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas coordinadas por la Sociedad Geológica de España (SGE), guiadas por geólogos y abiertas a todo tipo de público, llevadas a cabo en todas las provincias españolas con un objetivo claro: mostrar que la geología es una ciencia apasionante y esencial en nuestra vida cotidiana.

El Geolodía provincia de Zamora 2026 fue organizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con el apoyo del Área de Turismo y Cultura de la Diputación Provincial de Zamora, el Ayuntamiento de Villabuena del Puente y el Colegio Oficial de Geólogos.