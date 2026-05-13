Las concentraciones parcelarias en Bermillo de Sayago y Gallegos del Río afectarán a casi 5.300 hectáreas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha dictado la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria de Bermillo de Sayago y Gallegos del Río que afectará a una superficie total de 3.749,86 y 1.547 hectáreas, respectivamente.

Los estudios técnicos previos, realizados por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, coinciden en el avanzado estado de deterioro de la infraestructura rural existente en ambos municipios, el "excesivo grado de parcelación que condiciona una agricultura minifundista y de poca rentabilidad", el descenso de la actividad agraria y el progresivo abandono de la tierra en manos de propietarios no orientados al sector agrario ni residentes en la zona.

En el caso de la concentración parcelaria prevista en Bermillo, cabecera de la comarca sayaguesa, la superficie concentrable se distribuye en un total de 3.429 parcelas pertenecientes a 698 propietarios. Cada titular posee, de media, cinco parcelas con una superficie media de 1,09 hectáreas que se verá considerablemente aumentada con la nueva reestructuración.

En la zona predominan las superficies destinadas al aprovechamiento ganadero junto con tierras de labor de secano que representan el 55,3% de la superficie total junto a pastos (35%), superficie forestal (6,6%) y otros. Asimismo, la actividad ganadera se mantiene en la zona, con explotaciones de ovino y caprino, bovino, porcino y aves de corral.

Diferentes usos del suelo en la concentración parcelaria de Gallegos. / EIA

El proyecto contempla la mejora y acondicionamiento de la red de caminos existentes (con una longitud total de 52,82 kilómetros) así como la apertura excepcional de otros de nuevo trazado. El mantenimiento de una adecuada red de caminos, recuerda la Junta, favorece la extinción de incendios.

Caminos intransitables en Gallegos

La segunda concentración parcelaria dictada por la Junta de Castilla y León incluye una superficie total de 1.546,91 hectáreas divididas en 7.971 parcelas de 603 propietarios. La superficie media se sitúa en tan solo 0,19 hectáreas por cada una de las 13 fincas que, de media, tiene cada poseedor.

El documento técnico atiende a la abundancia de pequeños huertos para el abastecimiento familiar y de pequeñas praderas en los márgenes de los arroyos, tratándose siempre de superficies pequeñas y de especial aprecio para los propietarios "por lo que serán objeto de especial consideración".

Los estudios técnicos reparan en el deficiente estado de conservación que presenta la actual red de caminos "encontrándose algunos prácticamente intransitables". Las actuaciones previstas incluirán la construcción de 8,2 kilómetros de nuevo trazado –coincidentes en zonas de labor y pastizal– así como el mantenimiento del conjunto del trazado de 54,16 kilómetros de longitud.

Con ambos proyectos, la Junta prevé incrementar la rentabilidad de las explotaciones, asegurar una mejor gestión de los pastos, promover el adecuado ejercicio de la mecanización agrícola y mejorar la infraestructura de la zona.