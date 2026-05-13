Concentración en la estación de Otero contra nuevas supresiones de paradas de Alta Velocidad en Sanabria

La asociación Usuarios AV Viajeros Jodidos Sanabria AV ha convocado una concentración que el próximo día 20 de mayo a las 14:00 horas en la estación de tren Sanabria A de Otero de Sanabria. Este acto de protesta y reivindicación “expresa el unánime rechazo de Sanabria-Carballeda a la supresión del tren laboral de las 14 horas con sentido Zamora-Madrid, en el que regresan a diario a sus domicilios en Zamora los médicos, enfermeros, docentes, funcionarios, y demás trabajadores, que prestan servicios en Sanabria”. Ese tren, señalan desde la asociación “es el único que permite descuentos en los billetes que cada vez pagamos más caros”.

Con esta nueva concentración además “reivindicamos la recuperación de las frecuencias que nos fueron hurtadas en el mes de junio de 2025, pese a que la estación es atravesada a diario por 16 trenes que no paran, evidenciando que el problema no es la falta de trenes como apunta algún político inútil, sino el peor derecho que nos asiste como comarca vaciada”. Además, reclaman desde las asociaciones “billetes disponibles y asequibles al alcance de todas las personas”.

Las propuestas trasladadas a la última reunión de la Mesa del Tren fueron la reposición de las frecuencias de tren suprimidas en el mes de junio de 2025 a Sanabria AV, y a Gudiña -Porta de

Galicia. El rechazo a la supresión a partir del día 20 de este mes del “tren laboral”, y el más económico, con salida de Sanabria dirección Zamora-Madrid a las 14 horas, utilizado a diario por el personal sanitario, docente, y demás trabajadores que prestan servicios en Sanabria y tienen su domicilio en Zamora.

Y por último reclaman el apoyo y los respaldos sociales, políticos e institucionales necesarios a la concentración que se llevará a cabo el día 20 en la estación Sanabria AV, convocada por la Asociación de Usuarios Sanabria AV-Plataforma de viajeros jodidos Sanabria AV, y apoyada por el personal sanitario, docente, y demás trabajadores que prestan servicios en Sanabria y tienen sus domicilios en Zamora.