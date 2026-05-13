Alcaldes alistanos llaman a la limpieza de solares urbanos para prevenir incendios forestales

Los Ayuntamientos de Fonfría, Muelas del Pan, Gallegos del Río y Mahide, que integran en su conjunto 24 núcleos de población, han intensificado la campaña de limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico antes del día 31 de mayo con vistas a garantizar la salubridad pública, el ornato y especialmente, la prevención de incendios forestales que pondrá en grave peligro a muchos pueblos como cada verano.

Las intensas y fuertes lluvias de los últimos días no han hecho más que complicar una situación ya de por si preocupante en todos los pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba al propiciar el incremento de la maleza y la hierba tanto en las fincas de propiedad privada como en las públicas que una vez llegue el calor se convertirán en un auténtico polvorín.

En el municipio de Mahide (La Torre, Boya, San Pedro de las Herrerías y Boya) la alcaldesa Audina Leal Fernández ha emitido un bando donde se recuerda que la obligación de mantener los terrenos limpios recae sobre las personas físicas o jurídicas que ostenten la propiedad de estos o, en su defecto, sus causahabientes. Salvo prueba en contrario, es propietario quien figure como tan en registros públicos, fiscales o quien lo sea pública y notoriamente.

Entre las consecuencias del incumplimiento se apunta la ejecución subsidiaria: en el caso de que el propietario no limpie sus fincas el ayuntamiento podrá realizar los trabajos por si mismo o a través de terceros, repercutiendo íntegramente los gatos, daños y perjuicios al obligado. En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones que constituye infracción leve, esta puede ser sancionable con multas de hasta 2.500 euros.

Tareas de limpieza en las inmediaciones de un municipio alistano.

Desde las cuatro Corporaciones Municipales "Entendemos que mejor que la aplicación del régimen sancionador previsto en las ordenanzas municipales, es que los propietarios se conciencien de su obligaciones y del respeto que deben a sus vecinos, a la seguridad colectiva y al medio ambiente".

En el municipio de Fonfría (Castro de Alcañices, Ceadea, Arcillera, Brandilanes, Moveros, Fornillos y Bermillo de Alba), el bando rubricado por el alcalde Sergio López Vaquero, incide en la obligatoriedad de los propietarios de realizar el desbroce y limpieza periódica de sus terrenos para eliminar la broza, maleza y materiales inflamables, evitando así el riesgo de ignición o propagación de incendios, incidiendo en la necesidad y deber de retirar cualquier residuo o vertido y proceder a la desinfección, si fuera necesario, para prevenir focos insalubres.

También Fonfría de ser necesario optaría por la ejecución subsidiaria y en este caso el incumplimiento de las obligaciones podría ser sancionable con multas de entre 1.000 y 10.000 euros. La proximidad del municipio a Portugal (Paralela, Afanes, Constantinopolitano y Povisa) lleva a mirar al otro lado de "La Raya" donde el concejil de Miranda do Doro que preside Helena Barril ya ha iniciado también las labores de prevención.

Salubridad

En el municipio de Muelas del Pan (Rico bayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor) el Ayuntamiento que preside Luis Alberto Miguel Alonso agradece de antemano la colaboración a todos los vecinos a la vez que pide a los propietarios que antes de finalizar el mes de mayo mantengan sus inmuebles bajo las condiciones mínimas de limpieza que aseguren y eviten, básicamente, el peligro de incendios y la salubridad publica de los mismos.

El incumplimiento del deber por parte de los dueños de solares llevaría a la ejecución solidaria por parte del Ayuntamiento de Muelas de conformidad a los dispuesto en la ley de Urbanismo de Castilla y León, ya fuere de oficio o a instancia de cualquier interesado: "Podrá dictar ordenes de ejecución que obligaran a los propietarios de terrenos a realizar las obras necesarias para conservar y reponer las condiciones derivadas de los deberes de usos y conservación establecidos. El incumplimiento de una orden faculta al Ayuntamiento para proceder a la ejecución subsidiaria".

En Gallegos del Río (Valer, Domez, Puercas, Flores, Tolilla y Lober) el Ayuntamiento que preside Pascual Blanco Martín lleva ya varios meses actuando en la limpieza de los terrenos públicos urbanos con los obreros municipales. El pasado año el incendio más grave se inició en Puercas y llevó a la evacuación de otro de los pueblos del municipio: Valer.

Ley

En todos los pueblos, los propietarios han de tener en cuenta que en aplicación de los dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación, el producto de la ejecución subsidiaria podrá ser exigido, junto con los intereses respectivos, a los obligados a través del procedimiento de apremio, una vez concluido el plazo voluntario de pago.

En Aliste, Tábara y Alba, la comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 103 núcleos de población, la mayoría de los consistorios ya tienen aprobadas y en vigor sus respectivas ordenanzas municipales reguladoras de la limpieza de terrenos urbanos.

En problema que ya se veía venir está en aplicar las ordenanzas pues con la despoblación rural y el abandono progresivo de la actividad agraria y ganadera los pueblos, tanto los rústico como lo urbano, se han convertido en auténticos reinos de taifas con miles de minifundios abandonados a sus suerte, muchos de los cuales sus propietarios murieron y sus herederos residen fuera, quizás si saber que poseen dichas propiedades urbanas.

Aparte esta el que la mayor parte de los vecinos son de la tercera edad para los cuales resulta materialmente imposible atender por si mismos la limpieza y desbroce. A ello se sumará que va a resultar totalmente incongruente para algunos ayuntamientos pretender obligar a los propietarios particulares a limpiar sus terrenos cuando los propios consistorios, muchos de ellos a estas alturas, tampoco mantiene limpios los terrenos públicos urbanos.n