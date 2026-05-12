Zamora afronta una campaña de incendios con "casi el 30% de la plantilla" sin cubrir: "El verano puede ser terrible" advierte UGT

“Estamos en peores condiciones que el año pasado para afrontar la campaña de incendios. No se ha cumplido la ley, no han cubierto las vacantes y hay menos trabajadores que el año pasado, han estado a otras cosas, el clima no favorece y ni siquiera han formado a la gente”. El sindicato UGT describe un escenario desalentador en Zamora para encarar la lucha contra el fuego, y mucho más contra incendios de “quinta y sexta generación”, responsabilizando a la Junta de Castilla y León, que “ha hecho lo que mejor sabe hacer: no hacer nada” resume Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León.

“¡Basta ya! El año pasado ya avisamos y estamos en la misma situación. Con lo que ha llovido este invierno y primavera, como venga un calor fuerte en junio, julio y agosto pueden ser terribles; podemos tener incendios tan graves como en 2025” advierte Carlos Arenas, vicesecretario del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos de Castilla y León.

Una “dejadez” que se traduce en que, a día de hoy y con los gravísimos precedentes de otros veranos en Zamora (el año pasado se quemaron 40.000 hectáreas), un 27% de los puestos de trabajo del operativo de la Junta en Zamora “están sin cubrir”. Los datos concretos revelados por el sindicato indican que hay 9 puestos de conductores sin cubrir de un total de 33. Catorce puestos de vigilante de incendios sin cubrir de un total de 42 (el 34%). Y seis puestos de peón también sin cubrir de un total de 33. “Si hacemos el global estamos en que cerca del 30% de todos los colectivos están en la provincia de Zamora al mes actual sin cubrir” advierte Raúl Castaño, secretario general de UGT Servicios Públicos Zamora en la comparecencia sobre la situación del dispositivo, con la presencia también de Hugo Rodríguez, bombero forestal y delegado de UGT.

Por la izquierda: Carlos Arenas, Tomás Pérez, Raúl Castaño y Hugo Rodríguez durante la rueda de prensa en UGT Zamora / Alba Prieto

“Es una barbaridad, no hemos aprendido nada”. Y alude al incumplimiento de la Ley 5/2024 de 8 de noviembre que establece la normativa básica de los bomberos forestales, cuyo objetivo principal era garantizar las condiciones laborales y profesionales y de seguridad homogéneas en todas las comunidades, independientemente de donde se prestara servicio.

“Hay cuatro puntos claves en esa normativa y no se está cumpliendo prácticamente ninguno”. En primer lugar, el reconocimiento profesional que “en la provincia de Zamora no se está produciendo con la figura de bombero forestal”. Denuncia Tomás Castaño que “no hay unas instrucciones claras a nivel de la Junta sobre qué tipos de trabajo de prevención se pueden y se deben de hacer en las épocas fuera del peligro de alto incendio”. Conclusión, que trabajadores disponibles, ya operativos todo el año, deberían estar realizando trabajos de prevención y “no hay ninguna instrucción, no hay unas funciones claras sobre qué hacer”.

Trabajadores que serían necesarios en la limpieza y desbroce del monte “no pueden realizar determinadas tareas porque no se les ha formado en el uso de herramientas, entonces no saben qué tareas encomendarles” apostilla Carlos Arenas.

Formación

Tampoco tiene reconocida la categoría de bombero forestal, siendo hasta ahora conductores y peones de montes. Ya ha pasado un tiempo prudencial para que esto se hubiera solucionado”. A lo que se suma, ha expuesto Raúl Castaño, que celadores de medio ambiente “no pueden realizar guardias de incendio ni ser jefe de extinción ni personal laboral y esto es una incongruencia porque normalmente son los trabajadores que más conocimiento tienen de los incendios. Pero a raíz de una sentencia judicial, por una demanda de otro sindicato, esta función solo la pueden realizar funcionarios de carrera, lo que va a limitar bastante la coordinación cuando se produce un incendio forestal”.

El responsable de UGT ha cuestionado también la formación de estos trabajadores, “prácticamente inexistente en Zamora ya además no es la adecuada. La única formación es un curso de 14 horas que se les da cuando empiezan a trabajar y luego se les enseña un poquito las herramientas en cuanto al manejo de motosierras y desbrozadoras. Esto es insuficiente para ejercer una función de manera efectiva”.

Jubilación anticipada

Tomás Pérez ha denunciado también el incumplimiento de la Ley en cuanto a la jubilación anticipada, que establecía unos índices correctores para permitir que el colectivo pudiera jubilarse anticipadamente, teniendo en cuenta la peligrosidad. “No se están enviando los certificados de los coeficientes reductores a los trabajadores interesados en jubilarse y, a día de hoy, tenemos trabajadores en Zamora que van a tener que enfrentarse a la campaña de incendios y afrontar un riesgo que no es normal para su edad”.

Otro incumplimiento denunciado por el secretario general de UGT Servicios Públicos Zamora es la normativa en cuanto a seguridad y salud. Hecho que describió con la situación de la base de Villabrázaro donde “la autobomba de la Junta está compartiendo nave con la Mancomunidad y eso significa compartir el espacio con el camión de basuras. Es una nave donde se almacenan los muebles y los electrodomésticos antes de pasar a su retirada. La cocina, en muchos casos, es la zona de espera para dormir. Comen, en muchos casos, en el vestuario y si están todos los miembros del operativo, algunos no pueden sentarse”.