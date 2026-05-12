Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Sacyl
O. C.
Durante la mañana de hoy se ha producido un accidente cuando un turismo se ha salido de la vía y simultáneamente ha volcado en la carretera de Entrala. Requirió la atención de Emergencias Sanitarias para atender al pasajero herido leve.
Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad del Sacyl para socorrer al afectado.
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