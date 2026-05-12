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Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Sacyl

Coche volcado en Entrala

Coche volcado en Entrala / Cedida

O. C.

Durante la mañana de hoy se ha producido un accidente cuando un turismo se ha salido de la vía y simultáneamente ha volcado en la carretera de Entrala. Requirió la atención de Emergencias Sanitarias para atender al pasajero herido leve.

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Coche volcado y ambulancia en Entrala / Cedida

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad del Sacyl para socorrer al afectado.

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