Vandalismo en Morales del Vino: arrancan los plantones sembrados por los alumnos del Colegio Público

Con motivo del Día del Árbol, los niños de Morales del Vino plantaron en la Pradera del Cristo matas de nogal, fresno, almendro y albaricoque, que se habían mantenido hasta la fiesta patronal. Ahora, una vecina denuncia en el grupo vecinal de la red social Facebook que algunos de los plantones han sido arrancados. De los 20 que se plantaron el pasado mes de marzo, la vecina contaba apenas 11.

La publicación despertó polémica en los comentarios, donde algunos usuarios destacaban que no era la primera vez que tenía lugar un acto vandálico en el pueblo, ya que recientemente se vienen presenciando más gamberradas. Otros situaban el problema en el hecho de haber llevado a cabo la iniciativa antes de las fiestas "sabiendo la que se organiza en la pradera", si bien pasó más de un mes entre el Día del Árbol, en el que tuvo lugar la actividad, y las fiestas, cuando al empezar todavía se conservaban los plantones.

Sin embargo, un tercer punto de vista ponía la atención en los niños que llevaron a cabo la iniciativa. Un vecino comentaba que se había acercado con su hijo hasta el lugar y el niño se había decepcionado al darse cuenta de que su plantón ya no estaba.

Los alumnos del CEIP Morales del Vino plantan 20 árboles en la pradera de la ermita del Cristo por el Día del Árbol. / Alba Prieto

Una pradera llena de vida

La iniciativa se llevó a cabo con la intención de inculcar a los niños el amor por la naturaleza y el compromiso con el cuidado del medioambiente. 190 niños estuvieron involucrados en la actividad, y algunos de ellos seguían visitando su pequeño proyecto.

Ahora, los vecinos se encuentran consternados porque consideran que "hace falta educación, y no solo en menores, también en adultos".