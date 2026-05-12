Sarracín de Aliste licita la construcción de las primeras cuatro viviendas públicas por 335.991 euros

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste, cuya corporación municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández, ha sacado a concurso, por tramitación urgente, la primera fase de la adecuación de una estructura pública en la localidad de Sarracín de Aliste para la puesta en marcha de cuatro viviendas de alquiler.

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, ascenderá a un total de 335.991, 58 euros que se financiarán con parte del dinero recibido por el incendio forestal del verano de 2022 en la Sierra de la Culebra que arrasó parte del término del pueblo repoblado con pinos en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX. Se establece un plazo para su ejecución de siete meses a contar desde el replanteo de las obras.

Se trata de un inmueble urbano construido hace ya varios años en la calle La Cabeza con vistas a poner en marcha en el pueblo de Sarracín una residencia de la tercera edad que nunca llegó a fraguar, paralizándose las obras tras haberse ejecutado solamente la estructura y la cubierta.

El proyecto técnico, promovido por el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste y aprobado previamente en Pleno por la corporación municipal, fue redactado por los arquitectos María José Duque Martín y Eduardo Aguirre Gutiérrez, con un presupuesto global de 661.186,24 euros. La iniciativa pretende conseguir en su conjunto de 12 viviendas unifamiliares en hilera en planta sobre rasante, de las cuales 4 corresponden a esta primera fase.

El solar donde se asienta la estructura a reconvertir en viviendas corresponde a las antiguas escuelas de EGB (Educación General Básica), corresponde a una parcela catastral dentro del casco urbano con fachadas a la calle de situación (La Cabeza), de forma cuadrada regular y con una tipología sin desnivel, con dos linderos a espacio público o vial.

En total abarca una superficie de 769,13 metros cuadrados, con frente a la calle de acceso de 33,20 metros y 33,24 metros y fondo medio de 17,70 y 15,96 metros, ya cuenta con los necesarios servicios urbanísticos de abastecimiento domiciliario de agua potable, red de saneamiento de aguas residuales, pavimentación, alumbrado público, telefonía y energía eléctrica.

En cuanto al diseño, las viviendas van a tener una forma regular, adaptada a la estructura existente, pues cada casa será una parte de la edificación de planta baja, irán adosadas unas a otras, con acceso a ellas desde la calle La Cabeza. El volumen de la edificación será el existente en la actualidad y que en su día fue el resultante de una ordenanza urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles y de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionabilidad.

El proyecto técnico apunta a la habilitación de dos tipos diferentes de viviendas unifamiliares, pues unas de ellas contarán con dos dormitorios y las otras con uno, con alrededor de 63,83 metros construidos, de los cuales 55,3 serán de superficie útil: salón comedor, cocina, distribuidor y baño, con la instalación de un sistema de climatización radiante y refrescante.

Sarracín se mantiene en la actualidad como uno de los pueblos con más actividad comercial y vida de toda la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba siendo uno de los pocos núcleos de población que mantiene abierto un colegio de educación infantil y primaria. Fue en 1960 cuando el pueblo alcanzó su récord histórico de población con 573 habitantes: una auténtica barbaridad.

El proyecto técnico contempla dos tipos de viviendas unifamiliares de dos y un dormitorios con alrededor de 63,83 metros construidos

En la actualidad es el pueblo del municipio con más inscritos en el padrón municipal, más concretamente 218, superando incluso a Riofrío que tiene 203, frente a los 110 de Abejera y los 58 de Cabañas. Si bien el pueblo no se ha visto libre de la despoblación rural galopante que sufre el medio rural, Sarracín se ha visto menos afectado por el efecto migratorio y ha logrado mantener a residentes en edad escolar, adolescentes y jóvenes.

Se trata de un pueblo de emprendedores lo que le ha llevado a poner en marcha numerosos y variados negocios como bares, restaurante, carnicería, panaderías o supermercado que directamente han contribuido a asentar población joven (matrimonios). Antaño fue uno de los pueblos de Aliste con más "tratantes" de ganado como los hermanos Luisín y David.

Con anterioridad el pueblo de Sarracín de Aliste adquiría al Obispado de Zamora en el año 2024 la antigua "casa del cura", junto a la iglesia de San Miguel Arcángel, una vez que el pueblo se quedó sin párroco residente. Los últimos curas que residieron en ella fueron Matías Pérez Diego, Manuel Iglesias Martín y Héctor Galán Calvo. Restaurada y amueblada, se alquiló posteriormente a una familia que trabajaba en las canteras de pizarra de Cupa Group en Riofrío.

Germán Matellán Fernández pone voz a la corporación municipal: "Nuestros pueblos alistanos se han visto muy afectados por la fuerte emigración de los años 60 y 70 del pasado siglo XX. Si queremos mejorar la calidad de vida en el medio rural es prioritario la creación de empleo y nosotros en este aspecto tenemos suerte con las canteras. A partir de ahí otra necesidad es la de poder ofrecer vivienda pública y esa va a ser nuestra apuesta en Sarracín".