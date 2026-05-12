Sanzoles acoge la presentación de la Red PAME para mujeres del medio rural

Sanzoles acogerá el sábado 16 de mayo la jornada de presentación de la Red PAME (Punto de Información y Asesoramiento a la Mujer Rural) para la que se ha organizado un variado programa de actividades. La inauguración de la jornada tendrá lugar a las 17.00 horas, acto en el que participarán Cristina Ferrero, gerente del grupo de acción local Torguvi y Celia García, alcaldesa de Sanzoles.

En la apertura de la jornada también se proyectará un vídeo con un mensaje la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral. Acto seguido, se celebrará un taller sobre casos de éxito impulsados por mujeres emprendedoras en el medio rural.

El taller será presentado por María Clarisa Rodríguez de Zúñiga, presidenta de Afammer, y contará con la participación de cinco mujeres que han desarrollado diferentes proyectos empresariales en el medio rural de Zamora: Nicola Thorton, Miriam Feo, Maica Alonso, Pilar Altea e Itziar Plaza. La jornada proseguirá con un taller de visitas técnicas, que permitirán elaborar un diagnóstico para identificar oportunidades en los pueblos.

Así, las mujeres participantes en la jornada compartirán visitas técnicas al Museo del Zangarrón, a la bodega Volvoreta o al Museo de máquinas de coser, aunque también conocerán un estudio patrimonial sobre un retablo. La iniciativa será clausurada con una degustación de productos de kilómetro cero, para todas las participantes.

El grupo de acción local Torguvi está integrado en la Red PAME, cuyas principales funciones son las de asesoramiento, formación, tutorización y divulgación como servicios comunes, pero personalizados, a las mujeres emprendedoras. Otro de sus objetivos es facilitar que lleguen a las mujeres rurales los recursos que ya están a su disposición, pero que se encuentran dispersos y que son difíciles de identificar.