Quiñones responde a UGT Zamora: "Los medios del operativo contra incendios se han multiplicado por más de dos desde 2021"

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que los medios de los que dispone el operativo contra incendios de la Junta de Castilla y león “se han multiplicado por más de dos” desde 2021, aunque reconoció que “existen algunos aspectos que se estudiarán”.

Así lo señaló hoy en León después de que la Unión General de los Trabajadores denunciara en Zamora que un año después de los incendios forestales que arrasaron la Comunidad Autónoma durante el pasado verano, “la Junta no ha hecho nada y la situación está todavía peor”.

Frente a esta afirmación, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que mostró su “respeto a la acción sindical”, consideró que el acuerdo firmado con el Gobierno autonómico en materia de operativo contra incendios en 2022 “está ya muy superado”, de forma que “no solo se ha cumplido con creces”, sino que “los compromisos adquiridos por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado año están también en un cumplimiento clarísimo”.

Unos compromisos que, según afirmó el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “va a beneficiar especialmente a León con más medios aéreos y más cuadrillas de intervención rápida”, además de “muchas actuaciones en materia de prevención”, entre las que destacó la contratación de 40 bulldozer para la limpieza de los cortafuegos, las pistas, los caminos o los lugares de resguardo de las cuadrillas, porque “de todo se va aprendiendo y se van incorporando muchísimos medios”.

No obstante, Suárez-Quiñones se comprometió a “estudiar la revindicación” planteada por UGT, aunque recordó que el personal de las torres de vigilancia, “que antes trabajaban unos pocos meses, ahora están todo el año”, y “hay que prepararlos y realizar otras labores”. “La transformación de un operativo permanente todo el año de todo el personal público conlleva hacer muchas cosas en las que estamos, por lo que daremos cumplimiento a todos los compromisos asumidos”, finalizó.