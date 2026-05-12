Piden suspender el "chiqui bueyes" de un pueblo zamorano

La Fundación Franz Weber ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Villafáfila la suspensión de todas las actividades taurinas que implican la participación de menores de edad por incumplir las objeciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En el punto de mira de la organización no gubernamental está la convocatoria denominada "chiqui bueyes", prevista para este domingo 17 de mayo dentro del programa festivo del Toro de Cajón enmarcado en las fiestas de San Isidro, así como las capeas programadas en las jornadas previas y cuyo acceso, asegura la ONG, está abierto a los menores de 18 años.

Unas actuaciones que, advierte la fundación, son "contrarias a las advertencias internacionales" y se programan "sin ninguna medida de sensibilización o prevención" pese a las nuevas recomendaciones lanzadas este mismo año por el Comité de Derechos del Niño (dependiente de Naciones Unidas) a España por permitir el acceso de menores a espectáculos taurinos.

El examen realizado por este organismo (como continuación al que su día ya emitió en el año 2018) concluyó la necesidad de apostar por medidas que impidan a los menores de edad "visualizar actividades de reconocida violencia contra animales y, eventualmente, contra participantes", recuerda la fundación Franz Weber que insta a las administraciones a mostrar su preocupación y sentirse "interpeladas por las peticiones" del Comité con sede en Ginebra.

La ONG incide en las observaciones finales realizadas por el Comité de Naciones Unidas en las que se muestra "preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte".

Una preocupación ante la que "el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción". Asimismo, insiste en la necesidad de que se "lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

Ante estas conclusiones, la fundación insta al consistorio terracampiño a "reflexionar sobre su papel sobre en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia". Recuerda que "además del evidente riesgo" de angustia y posibles efectos traumáticos "originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales", estas actividades "pueden contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión".