Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo representante de Zamora en la Real Academia de Bellas ArtesCinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de MilánNueva imagen para el entorno de la ermita de la Virgen de la VegaEl PSOE solicita a la Junta toda la documentación sobre el proyecto de la estación de autobusesNuevas ayudas en Zamora para contratar a personas con discapacidadZamora vuelve a ser capital de las hamburguesas
instagramlinkedin

La indumentaria sanabresa se enriquece en Indufest

La Escuela de Folklore de Sanabria fue invitada de excepción en el festival aduiriendo prendas y accesorios para incorporar a la clausura del curso en junio

Visita de la Escuela de Folklore de Sanabria al festival de indumentaria tradicional Indufest en el teatro Ramos Carrión de Zamora.

Visita de la Escuela de Folklore de Sanabria al festival de indumentaria tradicional Indufest en el teatro Ramos Carrión de Zamora. / Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

E. V.

Puebla de Sanabria

La Escuela de Folklore de Sanabria enriquece su patrimonio con la incorporación de nuevas piezas procedentes de la feria de indumentaria tradicional Collectio Indufest de Zamora.

Tanto miembros de la escuela como vecinos particulares de Puebla de Sanabria viajaron la semana pasada a la capital zamorana para disfrutar de la programación de Indufest, promovido por Francisco Iglesias, presidente de La Morana.

En un día lluvioso los alumnos y las alumnas junto con el profesorado, cambiaron las aulas del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria por el teatro Ramos Carrión, donde tuvieron oportunidad de asistir a varias pasarelas y disfrutar de la exposición y el mercado de artesanía.

Noticias relacionadas y más

El buen hacer de la organización y todas las agrupaciones presentes destacaron en los comentarios de las personas asistentes, teniendo también la oportunidad de adquirir alguna prenda para complementar el traje regional que próximamente el alumnado lucirá en la clausura del curso prevista para el mes de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents