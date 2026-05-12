La indumentaria sanabresa se enriquece en Indufest

La Escuela de Folklore de Sanabria enriquece su patrimonio con la incorporación de nuevas piezas procedentes de la feria de indumentaria tradicional Collectio Indufest de Zamora.

Tanto miembros de la escuela como vecinos particulares de Puebla de Sanabria viajaron la semana pasada a la capital zamorana para disfrutar de la programación de Indufest, promovido por Francisco Iglesias, presidente de La Morana.

En un día lluvioso los alumnos y las alumnas junto con el profesorado, cambiaron las aulas del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria por el teatro Ramos Carrión, donde tuvieron oportunidad de asistir a varias pasarelas y disfrutar de la exposición y el mercado de artesanía.

El buen hacer de la organización y todas las agrupaciones presentes destacaron en los comentarios de las personas asistentes, teniendo también la oportunidad de adquirir alguna prenda para complementar el traje regional que próximamente el alumnado lucirá en la clausura del curso prevista para el mes de junio.