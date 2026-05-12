Seguridad en el medio rural
El Equipo ROCA lanza un "plan" para prevenir robos en la campaña de riego
La unidad especializada de la Guardia Civil recomienda adoptar una decena de medidas que pueden minimizar el riesgo de sufrir hurtos en las explotaciones
Ante el reciente inicio de una nueva temporada de riego en la provincia, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Zamora ha lanzado una campaña informativa sobre las medidas de seguridad que pueden adoptar los agricultores para evitar o, en su caso, minimizar el impacto de los robos en sus explotaciones.
En concreto, el "plan activo" contra los robos contiene diez medidas que pueden prevenir la sustracción de cobre, bombas, transformadores, maquinaria y productos del campo. La primera de las recomendaciones realizadas por el Equipo ROCA de la Guardia Civil es la protección física de las instalaciones de riego. De esta forma, se insta a los agricultores a que eviten dejar maquinaria, herramientas o motores en el campo o en los caminos al finalizar la jornada de trabajo.
Otra de las medidas se basa en el almacenamiento seguro y se aconseja a los agricultores trasladar los materiales de alto valor y los productos agrícolas una vez recogidos a naves cerradas o puntos seguros para evitar su sustracción. El blindaje del material es la tercera acción que pueden poner en práctica los regantes para minimizar el riesgo de sufrir un robo. Así, se recomienda asegurar motores, bombas de pozo, transformadores y pívots de riego mediante el anclaje a bases sólidas y la soldadura de puntos de acceso, dificultando la acción de los ladrones.
En el marco del "plan activo", la unidad especializada de la Guardia Civil también recuerda la importancia de evitar pautas fijas, por lo que sugiere variar las horas de visita a las fincas y los caminos de acceso, con el fin de no facilitar una vigilancia previa por parte de los delincuentes. Otra medida que los profesionales del campo pueden poner en práctica para reducir la probabilidad de sufrir hurtos es identificar la maquinaria que emplean en su trabajo.
Así, el Equipo ROCA insta a los profesionales del campo a marcar, fotografiar y anotar los números de serie de las bombas de agua, grupos electrógenos y herramientas de valor para facilitar su identificación en el caso de que puedan ser recuperados si son sustraídos en un robo.
Del mismo modo, propone a los agricultores realizar un control del combustible y no realizar acopio de carburante en los lugares de trabajo. En la prevención de posibles robos en el campo también es clave informar de inmediato a la Guardia Civil sobre la presencia de personas o vehículos desconocidos que pudieran resultar sospechosos. En la misma línea, el Equipo ROCA incide en la importancia de anotar y facilitar los datos de vehículos extraños, especialmente si circulan por los entornos de explotaciones y caminos de acceso en horario nocturno.
Por último, recomienda "no tocar nada", ya que se pueden destruir pruebas que pueden ser claves en la resolución de robos, así como denunciar cualquier sustracción ante la Guardia Civil para que pueda iniciarse rápidamente la investigación.
Seis detenidos y 41 investigados por hechos delictivos durante el 2025
Desde el año 2013, los agentes asignados al Equipo ROCA desempeñan un trabajo indispensable en la provincia, que ha permitido intensificar la vigilancia en el medio rural y, más concretamente en el campo, con el objetivo de prevenir robos en explotaciones, hechos delictivos que ocasionan un importante trastorno a los agricultores que los sufren, no solo por el valor del material sustraído sino también por los daños que los ladrones provocan en sus propiedades. Durante el pasado año, los efectivos de la unidad especializada de la Guardia Civil investigaron un total de 76 hechos delictivos por robos con fuerza en explotaciones agrícolas y ganaderas que desarrollan su actividad en diferentes puntos de la provincia de Zamora.
Las actuaciones realizadas derivaron en las correspondientes intervenciones judiciales con 41 investigados por diferentes causas como robos de cobre o en explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, seis personas fueron detenidas por hechos delictivos perpetrados en el campo. Las cifras corroboran la importancia del servicio que los agentes del Equipo ROCA prestan en el medio rural, ya que desde octubre de 2013 cuando se puso en marcha la unidad especializada, los robos y hurtos han descendido notablemente, al pasar de 248 delitos estimados el primer año de funcionamiento a los 76 investigados en 2025.
Además de esclarecer robos en explotaciones, la mayor presencia de agentes en el medio rural también tiene un efecto disuasorio porque, como reza un dicho popular muy extendido entre los agricultores, «el miedo guarda la viña».
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