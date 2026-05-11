Sanabria, más conectada: la estación de Otero contará con la tan demandada parada de autobús

La Junta de Castilla y León está trabajando en la redacción de un estudio técnico que permita incorporar la estación AVE situada en Otero de Sanabria a las rutas regulares de transporte público en autobús. Una opción demandada por vecinos, alcaldes municipales, colectivos y formaciones políticas que ofrecerá una alternativa de conexión real a los viajeros del tren que, a día de hoy, se ven obligados a recorrer a pie entre 500 y 800 metros hasta la parada más cercana.

Así lo ha avanzado la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, durante una reunión de trabajo con alcaldes de la comarca sanabresa. El encuentro, mantenido en la Delegación Territorial de Zamora, ha permitido analizar la incorporación de la estación Sanabria-Alta Velocidad a las rutas regulares de transporte público en autobús de Castilla y León entre Zamora y Puebla de Sanabria.

A esta reunión han asistido los alcaldes de Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Manzanal de Arriba, Mombuey, Palacios de Sanabria, Pedralba de la Padrería, Puebla de Sanabria y Villardeciervos.

La incorporación de esta parada permitirá reforzar la conexión de Sanabria con la estación de Alta Velocidad, facilitando unas comunicaciones más accesibles y contribuyendo a mejorar los servicios disponibles para los ciudadanos del medio rural. Una solución que responde a las numerosas peticiones realizadas, entre otros, por Viajeros Jodidos Sanabria AV y Ahora Decide.

Una parada necesaria

En concreto, se trata de una propuesta que la plataforma sanabresa presentó el pasado 19 de febrero al consejero de Movilidad de la Junta, José Luis Sanz. Durante el encuentro, los representantes de Viajeros Jodidos presentaron un estudio completo y un plan de viabilidad que proponía que las cuatro líneas de autobús que pasan por la comarca, paren en la estación AV-Sanabria como una solución "viable".

Se trata de cuatro rutas, tres que unen Sanabria con Zamora y una con Benavente y que "pasan por la rotonda de estación, a unos 500 metros u 800 más o menos", en palabras de Mayte Mato, miembro de la plataforma de usuarios. Una cercanía que haría factible entrar en el recinto de la estación para recoger los pasajeros tanto en el recorrido de ida como el de vuelta".

Esta reunión sirvió para acordar la creación de un grupo de trabajo para analizar la conectividad en autobús de la estación Sanabria-Alta Velocidad.

Posteriormente, el 9 de marzo, la directora general de Transportes y Logística mantuvo un nuevo encuentro en el que quedó constituido este grupo de trabajo, con la participación del alcalde de Galende en representación de los ayuntamientos de la comarca.