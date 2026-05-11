Robleda se despedirá del tráfico pesado con la construcción de una nueva variante
La Diputación de Zamora acometerá un trazado alternativo de 900 metros que contará con una inversión de un millón de euros
El tráfico pesado dejará de rodar por el barrio de La Gafa en Robleda gracias a la construcción de una variante. El proyecto contará con un trazado de 900 metros de trazado que permitirá desviar el tráfico de la carretera autonómica ZA-104 antes de llegar a El Puente de Sanabria hasta conectar con ZA-P-2655 de acceso a Doney de la Requejada, Escuredo y límite con la provincia de León, así como con la ZA-P-2664 de acceso a Trefacio, Murias, San Ciprián, Cerrillo y Coso de Sanabria.
Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante una visita al municipio de Robleda-Cervantes junto al vicepresidente segundo y diputado por Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez. La obra movilizará una inversión estimada de un millón de euros.
El nuevo tramo de carretera atiende la petición del consistorio sanabrés encabezado por Francisco Rodríguez, ya que la futura circunvalación evitará el paso del tráfico pesado por La Gafa. Al tiempo, esta circunvalación liberará la circulación por la travesía de El Mercado del Puente y el puente del siglo XVIII sobre el río Tera en esta zona.
La propuesta resuelve "un problema endémico" de este barrio perteneciente al Ayuntamiento de Robleda-Cervantes por el que actualmente pasa el tráfico pesado en dirección a los municipios de los ayuntamientos de Trefacio y San Justo, principalmente.
La solución se presenta previo a un periodo de consultas con los regidores afectados y los propios vecinos.
Tal y como establece la Ley de Carreteras para la creación de nuevas carreteras y variantes, antes de la redacción del proyecto, será necesario redactar un estudio informativo -que ya se ha encargado- y un documento de evaluación ambiental en un plazo de 12 a 15 meses a contar desde su licitación.
Pavimentación de las travesías de El Puente
Por otro lado, el presidente de la Diputación ha visitado las obras de pavimentación de las travesías de El Puente de Sanabria ejecutadas recientemente por la empresa concesionaria del contrato de conservación de carreteras.
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